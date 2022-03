Maroš Kramár úprimne o zdesení z vojny: Toto bola posledná kvapka, ostal ako obarený!

Situácia u našich východných susedov trápi celý svet. Výnimkou nie je ani obľúbený slovenský herec a moderátor Maroš Kramár (62), známy z viacerých úspešných seriálov či filmov.

Krviprelievanie len pár desiatok kilometrov od našich hraníc mu robí poriadne vrásky na čele. Aj keď sa cíti zatiaľ v bezpečí, vojna, ktorá zúri na Ukrajine, mu nedá spávať a úprimne priznal, že bojuje s veľkým strachom, čo bude. Nepochopiteľné propagandistické ruské pesničky, ktoré zazrel, ho postavili na rovné nohy.

Vojna na Ukrajine nenechala chladnými ani známe tváre. To, že je naozaj vážna, vníma aj jeden zo slovenských hercov Maroš Kramár. Ten na sociálnych sieťach pravidelne komunikuje s fanúšikmi. V týchto dňoch však herec sleduje dianie na Ukrajine, pri ktorom tuhne krv v žilách. Po vzhliadnutí propagandistických piesní, ktoré Putin servíruje svojim občanom, zostal paralyzovaný.

„Toto vtĺkajú dlhé roky chudákom Rusom do hláv. Vypočujte si to do konca, aby ste vedeli, o čo ide tomu diktátorovi, ktorý sa neštíti použiť na propagandu svojej, "mierovej" vojny aj malé deti. A asi ho už nič nezastaví, lebo vyzýva na boj. Začínam mať strach,“ prezradil Kramár, ktorý začína mať obavy, čo sa bude diať ďalej a kam až Putin zájde. Neprezradil plán, čo by robil, ak by vojna prekročila slovenské hranice, ale priznal, že nádej zomiera posledná.

prezradil umelec smutným hlasom.

Rozhádaní

Kramár sa dostal do konfliktu kvôli vojne s Ibim Maigom. Donedávna boli priatelia, ale rozdielne názory na útoky Ruska na Ukrajinu ich priateľstvo ukončili. Ako pred časom informoval denník Nový Čas, je to Maigov pozitívny vzťah k Putinovi, čo Kramára poriadne rozohnilo. „Ibi, vieš, že ťa mám rád, ale asi ťa budem musieť bloknúť. Už dlhší čas sledujem tvoje názory a mám strach z tých poloprávd, ktoré tu podsúvaš,“ znel Marošov odkaz Ibimu.

Nie je však jediný. S Maigom sa rozkmotril aj Oliver Andrásy. Na nože skončili pre pandémiu koronavírusu, keď už Oliver nevedel zniesť jeho komentáre. „Ibi, stal sa z teba nejaký fanatický revolucionár či iný blázon. Mažem ťa z FB. Šetrím si zdravie. Ahoj,“ odkázal Andrásy.