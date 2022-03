Dusno v Let's Dance medzi sexi Adamom Bardym a kráskou Roškovou! Chcela vymeniť partnera?

Markizácka šou Let’s Dance uplynulú nedeľu odštartovala očakávanú siedmu sériu. Jedenásť prominentných tvárí sa po prvý raz postavilo na tanečný parket a predviedlo, čo v nich je. Každý z nich má po boku aj profesionálneho tanečníka, a práve tam nastal kameň úrazu.

Herec a vojak Adam Bardy (27) tancuje s profesionálkou Dominikou Roškovou (31), ktorá zo začiatku nemala byť z výberu celebritného tanečníka vôbec nadšená. Sťažnosti a pochybnosti skončili až na pleciach kompetentných.

Šou Let’s Dance sa po piatich rokoch vrátila späť s novými jedenástimi celebritami, ktoré mali uplynulú nedeľu veľkolepú premiéru. V žiari reflektorov predviedli tanečné výkony, ktoré týždne trénovali. Jedným z prekvapení bol rozhodne aj vojak, herec a model Adam Bardy.

Jeho pekná tvárička nenechala chladným ani hviezdneho kubánskeho porotcu Jorgeho Gonzáleza, ktorý z neho nevedel odrhnúť oči. Tanečné nedostatky na parkete tak išli bokom. Bokom ich však, zdá sa, nevedela dať jeho tanečná partnerka Dominika Rošková, ktorá nie je v šou nováčikom.

V predošlej sérii tancovala s hercom Braňom Deákom. S tým to dotiahla na skvelé druhé miesto a určite by sa aj teraz chcela dostať čo najďalej. No pri Adamovi rozhodne neprišlo prvotné nadšenie, ale skôr obavy.

„Ospravedlňujem sa celému štábu, pretože som sa trošku sťažovala, že Adam je dosť tvrdý, niekedy možno priveľmi. Ale musím povedať, že sa to začína zlepšovať. Potrápili sme sa trošku na začiatku,“ zazneli nečakané slová Dominiky po odtancovaní ich prvého spoločného tanca, ktorý rozhodne nedopadol najhoršie.

Jej slová dokonca prekvapili aj samotného vojaka. „Neviem, či ma chcela vymeniť, pretože som sa to dozvedel priamo tam, a som zvedavý, aké prekvapenia počas live prenosov má pre mňa moja tanečná partnerka ešte pripravené,“ povedal so smiechom Adam, ktorého to veľmi šokovalo.

Bude to ťažké

No nie je však všetko tak, ako sa môže zdať. „Samozrejme, to, že ho chcem vymeniť, bol fór. Keď som Adama prvýkrát videla, prvé, čo mi napadlo, bolo, že budeme môcť robiť aj náročné choreografie so zdvíhačkami. Počas tréningov som však zistila, že je pred nami veľa práce.

Ale musím povedať, že Adam sa veľmi snaží. Samozrejme, v tanci a v pohybe sa odzrkadľuje jeho povolanie vojaka, ktoré ho ešte trochu zväzuje. Na druhej strane je nesmierne disciplinovaný a počúva moje rozkazy,“ prezradila tanečnica.

„Už po prvom stretnutí s Adamom bola Dominika nadšená. Adam má predispozície zvládnuť aj náročné choreografie, čo Dominika ocenila. Okrem toho Adam pristupuje k tréningom veľmi seriózne a poctivo a každým dňom sa zlepšuje. To, že chcela Dominika svojho tanečného partnera vymeniť, bolo myslené ako vtip a už teraz sa tešia na ďalší prenos,“ ozrejmil PR manažér projektu Tadeáš Kurka.