Ďalšia nevesta zo Svadby na prvý pohľad: FÚ, to je ale mašina!

Veľkolepá šou známa po celom svete, Svadba na prvý pohľad, už beží na plné obrátky. Na obrazovkách tento utorok uvidíme Janku, ktorá upúta nie len oslňujúcim vzhľadom, ale i pre ženu nezvyčajným koníčkom. Janka, ide do šou hľadať lásku, no šťastlivec, ktorý sa s ňou postaví pred oltár to veru nebude mať jednoduché. Jednu lásku už totižto Janka má. Miluje motorky!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Väčšina žien sa o autá či motorky zaujíma len zbežne. To však neplatí u tejto krásky. "K jazde na motorke som sa dostala pred šiestimi rokmi. Inšpiráciou bola pre mňa kamarátka, ktorá chodila na rôzne výlety motorkou spoločne so svojou partiou. Túžila som po dobrodružnom živote ako má ona. V jeden deň som po práci sedela na balkóne a oproti mne bola autoškola. Rozhodla som sa, že do toho pôjdem a prihlásila som sa na kurz," vysvetľuje začiatok zaľúbenia brunetka. Tak málo stačilo, aby sa Jankin život naplnil dobrodružstvom. Ako každá láska, i láska k hlučnému motoru a bláznivému vetru vo vlasoch začala opatrne: "Spočiatku som pred motorkou mala veľký rešpekt, no som toho názoru, že všetko sa dá naučiť. Chcela som zažívať niečo nové, aj keď má človek niekedy obavy vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Mne sa to však podarilo." Netrvalo dlho a Janka adrenalínu na divokom dvojkolesovom žrebcovi podľahla: "Na motorke som okrem Slovenska precestovala Rakúsko, Taliansko aj Slovinsko. Navštívili sme rakúske Alpy, ale aj Chorvátsko a Českú republiku." Odvážna motorkárka Janka sa teraz odhodlala k inému dobrodružstvu. Rozhodla sa, že okrem motorky si miesto v jej srdci nájde aj muž. Podarí sa jej nájsť toho pravého? Sledujte Janku v šou Svadba na prvý pohľad už v utorok večer na Markíze. Karin zo Svadby na prvý pohľad vie, čo chce: Pre toto by dokázala vyhodiť sexy Dušana z postele!