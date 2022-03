Šok pre divadelné publikum: Kolaps na javisku! Herec si odniesol viac, než len pošramotené ego

Herec Taron Egerton, ktorý hral Eltona Johna v biografickom filme Rocketman, mal cez víkend premiéru nového predstavenia Cock v divadle Ambassadors na londýnskom námestí Leicester Square.

Divadlo praskalo vo švíkoch a fanúšikovia hltali 32-ročného Tarona do chvíle, než sa mu zo stresu a trémy urobilo tak zle, že pred zrakmi priamo počas hrania skolaboval. Predstavenie muselo byť prerušené a Egertona ošetril prítomný lekár. V zákulisí bol prítomný záskok Joel Harper-Jackson, ktorý Taronovu postavu dohral. „Som úplne v poriadku. Trochu ma bolí v krku, ale inak som v pohode,“ odkázal Taron po predstavení fanúšikom.

„Ako niektorí z vás už možno počuli, omdlel som počas premiéry predstavenia Cock. Rozhodol som sa to vnímať pozitívne a bol by som veľmi rád, keby ktokoľvek, kto bol v ten večer v divadle, povedal, že som podal taký oddaný, elektrizujúci výkon, že moje telo to nedokázalo zvládnuť a vyplo. Avšak sa samozrejme očakáva, že odohráte celé predstavenie, a nielen tri štvrtiny. Takže zajtra večer budem späť a pomstím sa. Ďakujem úžasnému tímu v divadle a mojim skvelým kolegom, že boli tak skvelí. Ale hlavne chcem poďakovať Joelovi Harperovi Jacksonovi, ktorý za mňa zaskočil na posledný kúsok predstavenia. Joel je úžasný herec a veľmi milý človek. Ďakujem,“ napísal Egerton na Instagrame.