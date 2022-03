Sladký romantik Ed Sheeran má poškvrnenú povesť: Kto by bol povedal, že je zlodej?!

Hudobníci Sami Chokri a Ross O'Donoghue tvrdia, že spevák Ed Sheeran vykradol časť ich piesne a použil ju do svojho hitu Shape of You.

Dvojica dokonca slávneho britského speváka zažalovala a žiada tri milióny libier odškodného. Tento týždeň proti nemu stáli na Vrchnom súde v Londýne, kde okrem iného vyhlásili, že Ed kradne ako straka.

„Pán Sheeran je nepopierateľne veľmi talentovaný. Je to génius. Ale je to aj straka. Požičiava si nápady a používa ich vo svojich piesňach. Niekedy to prizná, niekedy nie… Moji klienti nie sú Shaggy, Coldplay alebo Rihanna. Keby boli, toto by sa riešilo úplne inak,“ uviedol v úvodnej reči za žalujúcu stranu jej advokát Andrew Sutcliffe. Podľa prítomných Eda zúčastňujúceho sa procesu prirovnania k strace veľmi naštvalo a ihneď si začal písať poznámky, ktoré odovzdal svojim advokátom.

Potom, čo Chokri a O’Donoghue podali v roku 2018 sťažnosť u Spoločnosti pre autorské práva, boli príjmy z hitu Shape Of You úplne zmrazené. Takže Ed nedostáva žiadne tantiémy. Proces na Vrchnom súde v Londýne sa vraj pretiahne do konca marca.