Kolaps pred kamerami! Stres si na vždy usmiatej Diane Mórovej vyberá svoju daň

Herečka a legenda dosiek, ktoré znamenajú svet, Diana Mórová (52) je jednou z účastníčok tanečnej šou a, ako sama priznala, ani pre ostrieľanú hviezdu šoubiznisu nie je tlak z relácie jednoduchý.

„Keď mi zavolali, že by ma radi videli v Let’s Dance, tak som sa veľmi potešila, pretože si hovorím, či päťdesiatnička ešte zaujme. Pretože ja viem, že som tu najstaršia a nechcem byť sentimentálna,“ povedala, no premohol ju plač a ona len lapala po dychu.

„Viete, každý si myslí, že všetko zvládam, ale ďakujem tým skúsenostiam v šoubiznise, divadle a živote, lebo to vás veľa naučí,“ prezradí Diana, ktorá chce, aby ju ľudia vnímali inak. „Chcela by som samu seba ukázať v inom svetle. Neviem, prečo plačem, asi preto, že to je o mne, aj v tom tanci si tam sám za seba a je to ťažké.“