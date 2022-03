Danielu Nízlovú šokoval neželaný hosť: Na takúto situáciu veru brunetka nebola pripravená!

Speváčka Daniela Nízlová (35), ktorú fanúšikovia poznajú zo skupiny Twiins, prežila chvíle, s ktorými nerátala ani v najhoršom sne.

Ako starostlivá matka malej Lindy (2), ktorú má s futbalistom Stanislavom Lobotkom (27), a pracovne vyťažená živiteľka rodiny k svojmu životu potrebuje spoľahlivý dopravný prostriedok. Vďaka autu dokáže riešiť všetky dôležité pracovné povinnosti, ktoré ju denne čakajú. Prekvapila ju však nečakaná návšteva v podobe hlodavca, ktorý prehrýzol káble v aute, a tak krásnej brunetke nezostávalo nič iné, ako zavolať deratizéra.

Prebudenie do zlého sna! Inak sa ani nedá opísať situácia, ktorá sa stala speváčke Daniele Nízlovej z dua Twiins. Príťažlivá speváčka po rozchode s Lobotkom zostala s dcérkou Lindou sama, a tak je živiteľka rodiny odkázaná sama na seba a svoje auto, ktoré denne ako starostlivá matka využíva. Twiinska však zostala sama nemilo prekvapená po tom, čo jej robilo patálie naštartovať svojho štvorkolesového tátoša.

Na aute jej totiž neželaný hosť v podobe hlodavca prehrýzol káble, a tak mala brunetka o program postarané. „Auto mi museli zobrať do servisu, neboli to iba dva káble, ale nakoniec bol ešte aj tretí, o ktorom nevedeli. Meškajú ešte aj všetky súčiastky, takže budem mať mesiac auto v servise a budem bez neho,“ prezradila Novému Času šokovaná Daniela, ktorá si najskôr myslela, že nečakaným hosťom bol potkan.

„Nakoniec to nebol potkan, ten by to až tak nerozhrýzol. Väčšinou kuny takto chodia. Na sociálnych sieťach som dostala tipy, ako takýmto nečakaným veciam predísť. Stačí zavesiť pod kapotu do silonky psie chlpy alebo vlasy, ale musí sa to pravidelne meniť,“ podelila sa o tipy od fanúšikov mama dcérky Lindy. „Chvalabohu, že mám havarijnú poistku, to by inak bola strašná škoda vyčíslená,“ dušovala sa twiinska, ktorá by inak musela za opravu vysoliť tisíce eur.