Ikona tanca Elena Jágerská poteší všetkých fanúšikov: Veľký návrat do Let´s Dance!

Už o niekoľko dní sa roztancuje doslova celé Slovensko. Po piatich rokoch odštartuje Markíza 6. marca siedmu sériu šou Let’s Dance. Jedenásť párov zabojuje o titul kráľa a kráľovnú tanečného parketu. V úplne prvej sérii sedela za porotcovským pultom aj ikona slovenského tanečného športu, trénerka a porotkyňa Elena Jágerská (57).

V aktuálnom ročníku ju na obrazovke neuvidíme, pomáha totiž svojmu bývalému zverencovi Petrovi Modrovskému (38) v zákulisí šou. Ich cesty sa po rokoch opäť pracovne skrížili, tentoraz však v opačnom garde. Kedysi stáli manželia Igor († 57) a Elena Jágerskí za úspechmi Petra Modrovského, dnes pani Elena vyučuje tanec v škole svojho bývalého zverenca.

Obaja sú súčasťou tohtoročnej tanečnej šou Let’s Dance, hoci v zákulisí. „Robím asistentku Petrovi, ktorý má odborný dozor nad všetkými tanečnými pármi. Ide o to, aby si tance v prevedení súťažiacich párov zložených z tanečníka a známej celebrity udržali štandard spoločenských tancov a aby to neskĺzlo do väčšej šou, než by sme chceli,“ vysvetľuje sympatická blondína, ktorá po skončení súťažného tancovania začiatkom 90. rokov viedla s manželom Igorom jednu z najúspešnejších slovenských tanečných škôl TŠ Jagermajster.

Tanečná škola sa podieľa aj na spoluorganizovaní rôznych tanečných podujatí – bálov a plesov. Aj po rozvode zostali spolu v škole trénovať nádejných šampiónov. „Keď v roku 2018 Igor zomrel, zostala som sama na chod tanečnej školy. Nebolo ľahké udržať školu na tej istej úrovni. Prišla som na pomyselnú križovatku – čo ďalej? Ťahať to sama alebo sa s niekým spojiť? Rozhodla som sa zmeniť pôsobisko. Štyri roky som pracovala v tanečnom klube s hendikepovanými tanečníkmi.

