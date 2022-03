Tanečná legenda Jágerská si vychovala konkurenciu i šéfa: Ako sa jej pracuje s Modrovským v zákulisí Let’s Dance?

Celé Slovensko sa opäť roztancovalo. Po piatich rokoch odštartovala Markíza siedmu sériu šou Let’s Dance. V úplne prvej sérii sedela za porotcovským pultom aj ikona slovenského tanečného športu, trénerka a porotkyňa Elena Jágerská (57).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

V aktuálnom ročníku ju na obrazovke neuvidíme, pomáha totiž svojmu bývalému zverencovi Petrovi Modrovskému (38) v zákulisí šou. Ich cesty sa po rokoch opäť pracovne skrížili, tentoraz však v opačnom garde. Kedysi stáli manželia Igor († 57) a Elena Jágerskí za úspechmi Petra Modrovského, dnes pani Elena vyučuje tanec v škole svojho bývalého zverenca.

Obaja sú súčasťou tohtoročnej tanečnej šou Let’s Dance, hoci v zákulisí. „Robím asistentku Petrovi, ktorý má odborný dozor nad všetkými tanečnými pármi. Ide o to, aby si tance v prevedení súťažiacich párov zložených z tanečníka a známej celebrity udržali štandard spoločenských tancov a aby to neskĺzlo do väčšej šou, než by sme chceli,“ vysvetľuje sympatická blondína, ktorá po skončení súťažného tancovania začiatkom 90. rokov viedla s manželom Igorom jednu z najúspešnejších slovenských tanečných škôl TŠ Jagermajster.

Tanečná škola sa podieľa aj na spoluorganizovaní rôznych tanečných podujatí – bálov a plesov. Aj po rozvode zostali spolu v škole trénovať nádejných šampiónov. „Keď v roku 2018 Igor zomrel, zostala som sama na chod tanečnej školy. Nebolo ľahké udržať školu na tej istej úrovni. Prišla som na pomyselnú križovatku – čo ďalej? Ťahať to sama alebo sa s niekým spojiť? Rozhodla som sa zmeniť pôsobisko. Štyri roky som pracovala v tanečnom klube s hendikepovanými tanečníkmi.

No a potom sme sa riadením osudu stretli s Petrom Modrovským, ktorý v našej tanečnej škole vyrastal. Keď sa to tak vezme, vlastne som si vychovala konkurenciu aj budúceho šéfa,“ smeje sa Elena. „Peťo ma oslovil, či by som nechcela uňho pracovať. Slovo dalo slovo a dohodli sme sa.“

Nuž, a aké je to pracovať so šéfom, ktorého doviedla k majstrovským titulom? „Je to zaujímavé, ale príjemné. Stretla som sa tam so svojimi ďalšími odchovancami – okrem Peťa sú v jeho tanečnej škole napríklad Barbora Jančinová či Silvia Kadnárová, ktoré tiež účinkovali v Let´Dance. Zrazu sme sa dali dokopy stará partia z našej tanečnej školy. Cítim sa tam dobre, a najmä – cítim sa chcená. Je to čosi ako príjemný návrat domov a verím, že to bude fungovať.