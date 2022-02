Manžel zastrelenej kameramanky vypenil: Na Baldwinovi nenechal nitku suchú!

Snažím sa spolupracovať s jej manželom a ich synom, urobím všetko pre to, aby som uľavil tej hrôze, ktorú prežívajú. Vyhlásil Alec Baldwin deň po tom, čo zastrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú.

Pár týždňov nato vystúpil v televízii a vyhlásil, že on nenesie za zabitie Halynu žiadnu zodpovednosť. A tieto slová teraz verejne odsúdil vdovec po Halyne, jej manžel Matt Hutchins.

„Bol som tak šialene naštvaný, keď som ho videl hovoriť o jej smrti tak verejne… a potom, že neprijal vôbec žiadnu zodpovednosť po tom, čo opísal, ako ju zabil,“ vyhlásil Hutchins v rozhovore pre televízny magazín Today.

Baldwin počas svojej obhajoby pre televíziu ABC v decembri minulého roku vyhlásil: „Niekto je zodpovedný za to, čo sa stalo, a nemôžem povedať, kto to bol, nebol som to ja.“ Rodina Matta Hutchinsa už Baldwina zažalovala v občianskoprávnom spore, ktorý sa zakladá na dôkazoch hovoriacich proti hercovi.

Ten totiž odmietol podstúpiť školenie o používaní strelnej zbrane a neskontroloval, či je nabitá. Je isté, že Baldwin nechcel Halynu zabiť. Ale z vyšetrovania zatiaľ vyplýva, že istý diel zodpovednosti na jej úmrtí má. To však musia overiť súdy.

Hutchins je sám absolventom práv na Harvardovej univerzite, kvôli procesu si najal externú firmu. Ako advokát však Baldwinovi odkázal: „Predstava, že človek, ktorý drží tú zbraň a vystrelí z nej, nie je zodpovedný za nič, je pre mňa absurdným tvrdením. Ale bezpečnosť zaobchádzania so zbraňami nebola jediným problémom na tom pľaci. Nedodržovali hneď niekoľko štandardov filmového priemyslu a zodpovednosť nesie hneď niekoľko strán.“