Boli sme na tanečnom tréningu Mareka Fašianga, trénerka to má ťažké: Potrebujem drezúru!

Tanečná šou Let’s Dance štartuje v nedeľu 6. marca na Markíze svoju siedmu sériu. Na parkete sa objavia tie najväčšie hviezdy. Herec Marek Fašiang (36) prijal ponuku najmä preto, že sa chce naučiť tancovať. Pomáhať mu bude tanečná partnerka Adriana Mašková (23), ktorej vraj povedal, aby naňho bola prísna.

Neprirodzené pohyby

Seriálový otecko ponuku tancovať v Let’s Dance nezvažoval príliš dlho. „Zato však poriadne. Z mojej strany tam boli, samozrejme, jasné obavy, pretože som nikdy netancoval, nemám vôbec žiadne základy, tak­že z tohto smeru to bola, je a bude pre mňa obrovská výzva. Na druhej strane prevážil pocit z toho, že sa chcem naučiť tancovať a hlavne táto šou má pre mňa istú gráciu, šarm a no­blesu. Bola to pre mňa teda veľká pocta, že ma vôbec oslovili, takže to rozhodne zavážilo.“

Prvý kontakt so spoločenskými tancami Marek teda zažil až na tréningu. „Neviem, či to už môžem nazvať tancom, trénujeme naplno a je to naozaj makačka a drina.“

Čo mu zatiaľ robí najväčší problém?

„Pri tých tancoch, ktoré som mal možnosť zatiaľ vyskúšať, sú to pohyby, aké som doteraz nikdy v živote nerobil. Napríklad rumba, nikdy som neprepínal kolená, nevykračoval som špičkou dopredu. Sú to nové pohyby, na ktoré si musí moje telo zvykať a sú mu neprirodzené. Som vo fáze, že sa ich snažím pochopiť a nejako si ich osvojiť.“

Dcéru uspáva tancom

Marek sa musí naučiť rovnako dobre zatancovať štandardné aj latinskoamerické tance. Podľa prvých tréningov mu ide lepšie štandard. „Keď porovnávam napríklad valčík, ten má pre mňa a moje telo viac pochopiteľných pohybov. Hlavne držanie tela mi je rozhodne prirodzenejšie ako pri latinskoamerických. Nehovorím, že so štandardom nebudem mať problém, ale s latinou ho budem mať určite väčší,“ smeje sa.

Marekovou tanečnou partnerkou je tanečnica Adriana Mašková. „Adriana je na mňa zatiaľ taká, ako má byť. Keď treba, tak je milá, ale, naopak, vie byť aj prísna. Radím jej, že na mňa musí byť radšej prísna. Špeciálne v tomto mojom novom životnom období budem potrebovať veľmi ťažkú drezúru, aby som nezdupkal. Budem teda rád, ak na mňa bude spravodlivo prísna, aby sme odviedli maximum a boli sme s naším výkonom spokojní,“ priznáva Marek, ktorý tancuje aj doma. „Terezke, samozrejme, ukazujem, čo som sa naučil, a pri uspávaní dcérky som si osvojil, že s ňou tancujem a precvičujem si kroky, takže so svojimi babami poctivo trénujem aj doma.“