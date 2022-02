Tak ten sa nezdá! Jiří Krampol predstavil svoju o 58 rokov mladšiu priateľku: Prvé slová o vzťahu

Český herec a dabér s nezameniteľným hlasom Jiří Krampol, ktorý minulý rok oslávil 83. narodeniny si mal nájsť priateľku. Od smrti jeho manželky Hanky neuplynuli ani dva roky.

Herci si mali padnúť do oka pri natáčaní filmu o Jiřím. Ako píše portál Aha!, ide o mladučkú hereckú hviezdu Kateřinu Bláhovú.

Novinky o hercovi potvrdilo niekoľko jeho priateľov. "Prišiel na narodeniny Ivany Němečkovej s mladou ryšavkou a predstavil nám ju ako priateľku," prezradil pre Aha! Felix Slováčik. Rovnaké informácie sa dopočula aj speváčka Šárka Rezková, ktorá na oslave bola tiež: "Je to pekné dievča. Rovnako som počula, že o nej hovorí ako o priateľke."

Prekvapujúce snáď pre všetkých bolo, keď si ostrieľaný herec svoju novú lásku zobral domov. "To je moja vec či s niekým niekam chodím. Je to fajn dievča," odpovedal herec pre Aha! Kateřina Bláhová sa stala sprievodkyňou filmu o Krampolovi, ktorý režíruje Zdeněk Kovář. S hercom je teraz preto od rána do večera. Jiří si ju do filmu vybral sám!