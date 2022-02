Má toho dosť! Razantná zmena v živote Kate Moss: Nespokojná je len dcéra

Modelka Kate Mossová si pred dvadsiatimi rokmi zaobstarala vidiecke sídlo v Cotswolds. A život v anglickej krajine a práca na záhrade ju začali tak napĺňať, že stále skracovala pobyty vo svojom dome v Londýne.

Potom, čo prestala konzumovať alkohol a navštevovať večierky, sa stal jej dom v londýnskom Highgate veľmi drahou ubytovňou. Britská modelka ho tak tento mesiac predala za ohromnú sumu.

Kate bývala od roku 2011 susedkou Georga Michaela. Dokonca sa k nemu chodila kúpať do bazéna, vraj liezla po rebríku cez plot. Britský hudobník na Vianoce 2016 zomrel. Mossová v posledných dvoch rokoch v dome takmer nebola. Pandémiu trávila na vidieku.

„Kate je veľmi rada, že sa jej podarilo predať dom tak rýchlo. Je to koniec jednej éry. Ale ona so svojim priateľom trávila lockdown na vidieku a zistila, že pokojný rytmus života, ktorý tam panuje, jej vyhovuje oveľa viac,“ cituje pre denník The Mirror zdroj blízky modelke.

Tá za dom v Highgate vraj dostala 13.6 milióna eur. Kate žije už sedem rokov so 34-ročným Nikolajom von Bismarckom. Zo sťahovania nemá radosť jej devätnásťročná dcéra Lila Grace, ktorá tak príde o základňu v Londýne, kde teraz mohutne objavuje nočný život.