Ďalšiu hviezdu napadli hackeri? Pikantné video kontroverzného hudobníka šokovalo svet

Americký hip-hopový hudobník Nelly sa postaral o poriadny škandál. Na jeho instagramovom profile sa objavilo video, kde si tento držiteľ hneď niekoľkých cien Grammy slastne užíva orálny sex. Rozpačitý rapper tvrdí, že provokatívne video nemalo nikdy uzrieť svetlo sveta.

Skalní fanúšikovia, ktorí sledujú každý krok svojho obľúbeného interpreta si dráždivé video okamžite všimli, už nebolo cesty spať. Necenzurované erotické video s rapovou hviezdou v hlavnej úlohe obletelo sociálne siete rýchlosťou svetla.

Celý tím zamestnancov Nellyho robil všetko možné i nemožné preto, aby sa video nešírilo ďalej. Avšak, neúspešne. Pikantnú nahrávku sa podarilo odstrániť z profilu hudobníka, ale ako sa dalo predpokladať, ľudia si z videa spravili nahrávky, a tak sa video nenápadne šíri internetom.

Nelly, ktorý očividne nezažíva najlepšie obdobie svojho života sa pre TMZ priznal: "Je mi to naozaj ľúto. Z celého srdca sa ospravedlňujem slečne, ktorá je na videu. Toto je pre ňu a jej rodinu nechcená reklama. Je to staré, súkromné video, ktoré nikdy nemalo byť zverejnené."

Keď je to tak, ako tvrdí tento kontroverzný umelec, že video hrdinsky nezverejnil on, ako je možné, že sa dostalo na internet ? Zdá sa, že účet ambiciózneho rappera mohli napadnúť hackeri. Teraz mu zostáva už len dúfať v najlepšie, a teda, že jeho ostatné súkromné videá ostanú v tajnosti.

Nelly nie je prvý, koho súkromné videá či fotografie nechcene uzreli svetlo sveta. Medzi celebritami, ktoré zažili podobnú situáciu je napr. Emma Watson, ktorej sa nepríjemnosť stala hneď dvakrát! Fotky, ktoré unikli síce neboli pikantné, no rovnako to bol zásah do súkromia. Hackerom neunikla ani golfová hviezda Tiger Woods, kedy zverejnili jeho súkromné fotky s ex priateľkou, bývalou olympijskou lyžiarkou Lindsey Vonn.