Výsledky pitvy Boba Sageta dorazili: Rodina oznámila príčinu smrti hereckej hviezdy

Herec Bob Saget zomrel 9. januára na následky smrteľného zranenia hlavy. Oznámila to rodina, ktorá dostala konečnú pitevnú správu. Polícia vylúčila cudzie zavinenie a patológ zistil, že 65-ročný Saget zomrel na následky poranenia mozgu. Komik spadol v hotelovej izbe na Floride, udrel sa do zadnej časti hlavy, vstal a nevenoval tomu pozornosť. Išiel spať a už sa neprebudil.

Podľa vyšetrovateľov to bola síce milosrdná smrť, pretože herec zomrel v spánku a necítil bolesť. Avšak keby sa nechal vyšetriť, zrejme by bol zachránený. Jeho smrť bola zbytočná. Údery do hlavy sú vždy nebezpečné.

„V týždňoch po Bobovom odchode sme boli zahltení neskutočným prúdom lásky Bobových fanúšikov, čo pre nás bolo veľkou útechou a sme za to neskutočne vďační. Teraz, keď máme konečné výsledky vyšetrovania od úradov, cítime ako jediné správne riešenie, aby sa tieto výsledky dozvedeli fanúšikovia od nás.

Podľa patológa sa Bob udrel pri páde do zadnej časti hlavy, nevenoval tomu pozornosť a šiel spať. Neboli v tom žiadne drogy ani alkohol,“ oznámila Sagetova rodina.