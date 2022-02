Alžbeta II. odobrila Camille titul kráľovnej: Na korunovácii so vzácnym diamantom! Krása

Koruna hodná kráľovnej! Budúcej kráľovnej manželke Camille (74) sa dostane veľkej pocty.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pri korunovácii jej manžela princa Charlesa (73) bude mať totiž na hlave platinovú korunu od samotnej kráľovnej matky († 101). Tá je posiata tisíckami diamantov, spomedzi ktorých najjasnejšie žiari kameň Koh-I-Noor s nevyčísliteľnou hodnotou. Prekvapenie za prekvapením! V predvečer platinového jubilea oznámila svoje prianie prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia najdlhšie pôsobiaca panovníčka na svete Alžbeta II. (95).

Hoci je na tróne dlhých 70 rokov, tak ako šokovala svoj ľud teraz, sa jej zrejme ešte nepodarilo. Pre druhú manželku svojho najstaršieho syna Charlesa si totiž praje titul, aký bude používať aj budúci kráľ po smrti svojej matky. „Je mojím úprimným prianím, aby, až ten čas príde, bola Camilla známa ako kráľovná manželka, pretože ona tiež bude pokračovať vo verejnej službe,“ uviedla panovníčka. Zároveň tak dala veci na pravú mieru, pretože ohľadom oslovenia Camilly panovala dlhé roky neistota.Nosili ho len ženy

Podľa britského denníka The Daily Mail však princ Charles Camillu ako kráľovnú zahrnul do svojej korunovačnej prísahy už pred pár rokmi, keď ju s požehnaním svojej matky pozmenil. Okrem kráľovského titulu bude mať pri ceremónii na hlave honosnú korunu so 105,6-karátovým diamantom Koh-I-Noor, čo v preklade znamená Hora svetla. Hovorí sa o ňom, že ten, kto ho vlastnil, vládol svetu.

A skutočne, v polovici 19. storočia ho dostala do daru kráľovná Victoria. Tradovalo sa o ňom, že mužským členom kráľovskej rodiny nosí nešťastie, preto ho nosia výlučne ženy. V roku 1937 sa tak dostal na korunu Alžbety, kráľovnej matky. Jej veličenstvo malo korunu na sebe pri korunovácii svojho manžela Juraja VI., ako aj pri korunovácii svojej dcéry Alžbety II. v roku 1953. Keď v marci kráľovná matka 2002 zomrela, koruna s diamantom bola položená počas pohrebu na jej rakve. Hodnota diamantu je vďaka jeho histórii a exkluzívnym majiteľom nevyčísliteľná.