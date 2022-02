Dominika Kavaschová otvorene o problémoch vo vzťahu: Rok po zásnubách bol veľmi ťažký

Nebola to prechádzka ružovou záhradou. Sympatická herečka Dominika Kavaschová (32) už takmer rok naplno zarezáva na materskej dovolenke.

V máji minulého roka sa stala hrdou mamou dcérky Maie, ktorú má so snúbencom, hercom Danielom Fischerom (34). A ak by sa niekto nazdával, že si všetko, čo sa týka novej životnej etapy, len užíva, opak je pravdou. Veľa vecí sa zmenilo a aj rok po zásnubách s partnerom to nebolo vždy med lízať.

Dominika Kavaschová sa pred rokom zasnúbila s hercom a spevákom Danielom Fischerom, ktorému porodila rozkošnú dcérku Maiu. No ako herečka priznala, bola to poriadna zaberačka, ustáť novú situáciu. „Rok po zásnubách bol veľmi ťažký. Všetko si človek predstavuje priveľmi romanticky, ale realita je iná. Je to nádherne naplňujúce, ale také nesmierne náročné,“ zazneli slová Dominiky.

„Boli sme málo spolu, lebo Danko mal veľa roboty, chvalabohu. V každom prípade, bol to ,záhul‘ a stále je. Prišli sme o blízkych aj nového získali. V podstate sme sa hľadali ako rodičia. Myslím, že sme sa v tom obaja už dáko našli a ideme naplno každý deň,“ doplnila herečka, ktorá si užíva plnohodnotný vzťah. V minulosti randila aj s hercom Lukášom Dózom a ich rozlúčenie nebolo jednoduché.

„Po rozchode s Lukášom Dózom to bolo veľmi ťažké. Považujem ho stále za rodinu a jedného z najbližších ľudí v mojom živote. Zo srdca si prajeme šťastie a veľmi radi spolu trávime čas. Keď nastane rozchod, dôležité je dopriať si ticho. Ono to veľmi bolí, ale počas ticha sa dajú von všetky emócie, hnev, sklamanie, smútok, a keď sa to vyčerpá, ostane iba láska,“ doplnila dnes Kavaschová.