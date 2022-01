Také šaty by ste na svadbe nestrpeli! Nevesty pri nich obchádzajú mdloby, kamarátka slávnej modelky ich ešte aj sama schválila

Kontroverzný výber šiat! Fotky modelky Kendall Jenner (26) opäť obleteli internet po tom, čo si na svadbu obliekla šaty, pri ktorých by zatínala zuby nejedna nevesta.

Tesne pred Novým rokom sa Lauren Perez podelila o fotky z najlepšej noci uplynulého roka - jej svadby. Na fotkách vidieť krásnu nevestu v bielom spolu s manželom a hosťami, vrátane modeliek Belly Hadid a Kendall Jenner. A práve čierne šaty slávnej Kendall udreli každému do očí. Ako uvádza Wmagazine, ide o model značky Mônot z kolekcie jar/leto 2022. Keď prvý raz zdieľala fotky zo svadby samotná Kendall, spôsobilo to veľký rozruch, pričom mnohí ľudia súhlasili, že šaty sú absolútne nevhodné na svadbu najlepšej kamarátky a sú voči nej neúctivé.

Kendall reakcie nekomentovala až do minulého týždňa, kedy sama nevesta uviedla, že vyzerala úžasne a páčilo sa jej to. Modelka dodala len to, že bez súhlasu nevesty by si také šaty neobliekla. A čo povie nevesta, to platí. Táto nevesta povedala "áno" aj kontroverzným šatám Kendall Jenner.