Autor legendárnej Medulienky, spevák Pavol Hammel, šokuje: Doma sa gitary bojím

Hammel svojím obrovským hudobným talentom obohacuje hudobnú scénu už dlhé roky. Za ten čas vytvoril množstvo nezabudnuteľných hitov, na ktorých spolupracoval s umelcami ako Kamil Peteraj či Boris Filan.

Aj keď si zrejme väčšina jeho fanúšikov myslela, že hudbou žije od rána do večera, nie je to celkom tak. Nezaspieva si dokonca ani keď má zlú náladu. „Sám sebe určite nespievam... A kde, v sprche? Je to práca, ale veľmi príjemná. Ja si tiež neviem predstaviť, že by si nejaký chirurg zobral prácu domov a niekoho tam rezal,“ šokoval spevák v rozhovore s Evitou. Dokonca nepozná ani kopnutie múzou, jednoducho hudbu tvorí vtedy, keď treba.

„Keď musím niečo vytvoriť, tak vtedy sa zavriem a musím s tým niečo spraviť. Ale že by som len tak chodil po ulici a rozmýšľal, že čo pekné napíšem alebo vymyslím, tak to nefunguje. Neverím nejak na tie múzy, že by ma kopali,“ dodal Hammel, ktorého však jeho práca neskutočne napĺňa.

„Ja veľmi rád koncertujem a som medzi ľuďmi. Keby som cítil, že nefunguje spätná väzba z publika, tak sa na to vykašlem. Ale zatiaľ je to veľmi príjemné, baví ma to a ešte ma to aj živí, tak to je tá najlepšia kombinácia.“ Okrem hudby sa venuje dlhé roky aj maľovaniu. „Maľujem asi 15 rokov. Maľujem špachtľou na plátno. Ideálne je nájsť si svoj štýl, tak ako som si ho našiel v hudbe. Ale dôležité je vymyslieť nejaký príbeh,“ povedal nedávno pre Nový Čas Nedeľa hudobník, ktorý zrejme doma častejšie ako gitaru drží v ruke práve špachtľu.