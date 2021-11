Pozadie odchodu Harryho a Meghan odhalené: Má v tom prsty kráľovná?!

Po tomto už bolo všetko úplne jasné! Nová kniha z prostredia kráľovskej rodiny poodhalila ďalšie detaily o odchode princa Harryho a jeho manželky Meghan. Má v tom prsty kráľovná?!

Ako uvádza portál Daily Mirror, nová kniha s názvom „Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan“ od autora Christophera Andersena odhalila zarážajúce detaily. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan v roku 2020 šokovali svet svojím rozhodnutím vzdať sa kráľovských povinností a začať nový život v zámorí. Na povrch však vyplávali novinky a svet sa teraz dozvedá, čo sa stalo len niekoľko mesiacov predtým, ako urobili kľúčové rozhodnutie.

V knihe sa píše, že poslednou kvapkou malo byť to, keď kráľovná Alžbeta II. počas slávnostného vianočného príhovoru v roku 2019, požiadala o odstránenie fotky Harryho, Meghan a ich syna Archieho zo záberu. Ich zarámovaná fotografia bola pôvodne na stole spolu s ďalšími rodinnými fotkami vrátane tých, kde bol princ William a vojvodkyňa Kate, princ Charles a Camilla, kráľovnin otec George VI. a jej zosnulý manžel princ Philip.

Pred nahrávaním príhovoru však kráľovná údajne nariadila asistentovi, aby odstránil fotografiu, na ktorej Harry a Meghan držali svojho vtedy sedemmesačného syna Archieho. „Predpokladám, že túto tam nepotrebujeme,“ údajne vyslovila Alžbeta II. Ostatné fotky si tam ponechala.

Špekuluje sa, že kráľovná sa tak rozhodla kvôli tomu, že sa jej vnuk princ Harry s manželkou rozhodli stráviť vianočné sviatky s mamou Meghan Doriou Raglandovou. „Knihy tohto druhu nekomentujeme, pretože tým riskujeme, že získajú určitú formu autority alebo dôveryhodnosti,“ vyjadrila sa k publikovaným správam pre New York Post hovorkyňa Buckinghamského paláca.

Kráľovská komentátorka Ingrid Sewardová povedala, že je nepravdepodobné, že by výber fotografií Alžbety II. predstavoval úmyselné urážanie Harryho a Meghan. „Zdá sa, že to predstavuje myšlienku zoštíhlenej monarchie. Všetky mediálne problémy s Harrym a Meghan ju museli znepokojovať. Nikdy by sa však zámerne nesnažila odstrániť ich fotku,“ uzavrela kráľovská komentátorka.