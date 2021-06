Rodina Libuše Šafránkovej zverejnila dojemné smútočné oznámenie: Skrýva sa za ním krásny význam

Pozostalí po českej herečke Libuši Šafránkovej zverejnili vo štvrtok netradičné smútočné oznámenie. Dominuje mu čiernobiela fotografia herečky z roku 1958 a citát svetoznámeho českého fotografa Františka Drtikola.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Informovali o tom spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz.píše sa v parte, na ktorom sú uvedené aj mená Šafránkovej manžela - herca Josefa Abrháma, ako aj syna Josefa, sestry Miroslavy, vnúčat a ďalších príbuzných.

Na fotografii z roku 1958 je herečka so svojím otcom. "Keď som mala päť rokov, spievala som a ocko šliapal do pedálov. To je pocit úžasnej slobody. Tú fotku, keď vidím, tak je mi dobre. Proste sa mi okamžite vynoria všetky tie hodiny, čo sme takto s ockom prefrčali," povedala o tejto snímke Šafránková v dokumente Neobyčajné životy z roku 2013.

Na parte je aj informácia o poslednej rozlúčke s herečkou, ktorá sa bude konať v piatok 25. júna v kostole sv. Anežky Českej v pražskej štvrti Spořilov. Zádušná omša a uloženie do hrobu sa budú konať 2. júla v meste Šlapanice ležiacom pri Brne, kde sa Šafránková narodila. Táto populárna herečka zomrela 9. júna, dva dni po svojich 68. narodeninách.