Krajina unesených neviest i tisícich jazier: Nazrite do tajomstiev stredoázijského Švajčiarska!

Pre Európanov je Kirgizstan neznáme a tajomné miesto. Označujú ho za krajinu koní a hôr, miesto dovolenky snov plné farieb, raj horskej turistiky či za prírodnú perlu uprostred Ázie.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Najčastejšie ho volajú stredoázijské Švajčiarsko. Krajina má však aj svoje tienisté stránky, veď je vychýrená pre stáročný zvyk unášať mladé nevesty. Ale nebojte sa, turistom nič také nehrozí, preto sa oplatí tento skvost navštíviť.

Kirgizstan je ideálna destinácia pre romantikov a dobrodruhov hľadajúcich nádhernú panenskú horskú krajinu s divokými skalnatými pohoriami a vyľudnenými turistickými trasami. Väčšina európskych cestovateľov na príchod do krajiny využíva leteckú dopravu na medzinárodné letisko Manas ležiace 30 kilometrov od hlavného mesta Biškek. My sme si pre vstup do Kirgizstanu vybrali cestný priechod Leninskoje.

Barbarský zvyk

Tam sme spoznali našu sprievodkyňu. Jelena, dcéra lotyšského kulaka, vysídleného sovietskou mocou z Pobaltia, samu seba považuje za Kirgizku. V Biškeku na univerzite vyštudovala germanistiku, preto s ňou môžeme hovoriť po nemecky. Jedna z prvých otázok, ktorú sme jej položili, sa týkala únosov neviest, ktoré sú v Kirgizstane známe ako Ala kačuu. Porozprávala nám dva príbehy z vlastnej skúsenosti.

„Dievčatá sa v Kirgizstane unášajú. Ala kačuu – únos nevesty je realita,“ vysvetlila Jelena. Dlho to nebolo ani trestané. Za ukradnutie kravy bolo päť rokov a za únos dievčiny administratívny trest. Aké veľké percento tvoria unesené nevesty z celkového počtu vydatých žien, nie je možné povedať. „Veci okolo únosov sa začali hýbať, keď sme mali dočasnú prezidentku. Roza Isakovna Otunbajevová bola prvá žena na čele štátu v regióne Strednej Ázie. Bola tiež prvá, ktorá začala otvorene hovoriť o Ala kačuu a publikovať konkrétne fakty.“