Cestujete do Chorvátska autom? V týchto miestach si dávajte veľký pozor

Motoristi cestujúci do Chorvátska by mali venovať primeranú pozornosť aj správaniu sa v tuneloch, môžu sa tak vyhnúť zbytočným problémom.

Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS), v krajine pri Jadranskom mori, kam by sa toto leto na dovolenku malo vybrať podľa odhadov približne 400-tisíc Slovákov, je v tuneloch povolená maximálna rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. V Chorvátsku je celkovo 44 tunelov.

„Pred vjazdom do tunela je potrebné zložiť si slnečné okuliare a zapnúť stretávacie svetlá. Takisto je nevyhnutné zavrieť okná a zapnúť cirkuláciu vo vnútri vozidla. Na čo by si motoristi mali dať pozor, je zapnúť si rádio na kanál dopravných informácií,“ radí hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Pred vjazdom do tunela je tiež potrebné si stále skontrolovať stav paliva a teplotu motora a v neposlednom rade je dôležité sledovať dopravné značenie.

„Počas jazdy v tuneli je potrebné sledovať dopravné značenia a prispôsobiť im jazdu v tuneli. V tuneli v žiadnom prípade nie je možné otáčať sa, cúvať, meniť jazdné pruhy či blikať diaľkovými svetlami. V neposlednom rade je nutné dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť medzi vozidlami,“ upozornila hovorkyňa diaľničiarov.

Najčastejšie chyby, ktoré motoristi robia v tuneli, sú nedodržiavanie rýchlosti a vzdialenosti. V prípade, ak svietia výstražné značenia, netreba vstupovať do tunela. „Ďalšou najčastejšou chybou je nedodržiavanie predpísanej vzdialenosti medzi vozidlami. Na čo by motoristi mali v neposlednom rade myslieť, je mať dostatok paliva a zapnuté stretávacie svetlá. V žiadnom prípade nie je v tuneli prípustné otáčať sa do protismeru,“ uviedla Žgravčáková.