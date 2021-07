Letná dovolenka autom: Chráňte sa pred slnkom a určite si nezabudnite zbaliť toto, v kolónach to oceníte

Pred cestou na dovolenku sa neodporúčajú jesť ťažké jedlá. Auto treba počas horúcich dní pred odchodom vyvetrať.

Chrániť sa pred slnkom je potrebné aj vo vozidle. Pre deti v autosedačke je dobré mať pri vysokých teplotách náhradné oblečenie. Pri parkovaní na priamom slnku môže pomôcť biela plachta. Vyplýva to z odporúčaní, ktoré na sociálnej sieti zverejnilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

"Pred cestou auto poriadne vyvetrajte – pootvárajte všetky okná dokorán, prípadne aj celé dvere, ak na to máte priestor. Radšej odísť o desať minút neskôr, ako dostať prievan či zápal ucha," radí ministerstvo. Vetranie odporúča aj v prípade auta s klimatizáciou, pretože kým zariadenie vytvorí požadovanú teplotu, spotrebuje množstvo paliva.

Počas cesty treba dbať na pitný režim celej posádky. V aute si treba zabezpečiť dostatok tekutín a stravy, napríklad pre prípad dlhých kolón a zdržania. Pri plánovaní treba zvážiť tiež možnosti dopĺňania pohonných látok.

Pre pasažierov predstavuje prudké slnko riziko. "Sklá auta síce neprepúšťajú plnú dávku UV lúčov, ale pred jazdou radšej seba aj deti natrite," upozorňuje rezort. Na zadných sedadlách možno zabezpečiť tienenie okrem tónovaných skiel či fólií aj pomocou tienidiel, roletiek. "V najakútnejšom prípade postačí aj látková plienka. Tu však pozor, aby vám pri šoférovaní nebránila vo výhľade. Jej nevýhodou je tiež to, že pri vyšších rýchlostiach vydáva vonkajšia časť plienky nepríjemný zvuk," uviedlo MV v odporúčaniach. Oči si treba chrániť slnečnými okuliarmi s UV filtrom. Na šoférovanie sú vhodné okuliare s antireflexnou fóliou.

Deti v detskej autosedačke sa rýchlejšie spotia. "Ak je veľmi horúco a nemáte klímu, vyzujte im topánočky aj ponožky, lepšie si budú regulovať teplotu. Najmenším bábätkám podložte hlavičku bavlnenou plienkou a počas cesty ju vymeňte za suchú," odporúča rezort.

Pri parkovaní na priamom slnku možno použiť bielu plachtu. Prekryť ňou treba aspoň čelné sklo a vrchnú časť karosérie. Alternatívou môže byť ochranný "obal" na auto, čo je však nákladnejšia položka.

Aj v zahraničí treba myslieť na to, že auto nie je výklad, pripomína ministerstvo. "Mobily, navigácie, notebooky, kabelky či iná batožina by v ňom určite nemali zostávať, keď vozidlo opúšťate," prízvukuje rezort. Cenné veci, drahé šperky alebo vyššia hotovosť by mali zostať doma.