Dôkazy tvrdia, že Alex si krvavý útok pripravoval: Mal i zoznam osôb? Prečo ho vzali do väzby!

Rozhodovalo sa o jeho ďalšom osude! Iba 15-ročný Alex zaútočil vo štvrtok sekerou na Strednej odbornej škole v Novákoch. Akoby zázrakom nemal incident obete na životoch, dvaja spolužiaci však skončili v nemocnici.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Tínedžera zakrátko obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu a prokuratúra podala návrh na vzatie do väzby. Do nej ho sudkyňa napokon aj poslala. Podľa slov špeciálneho prokurátora existuje riziko, že chlapec by sa pokúsil dokonať čin, pre ktorý je stíhaný. Daniel Lipšic zároveň zdvíha varovný prst pre všetkých rodičov.

Po štvrtkovom útoku sekerou na škole v Novákoch nabrali udalosti rýchly spád. Tínedžera Alexa (15) zadržali, v piatok s ním NAKA absolvovala domovú prehliadku v obci Lazany (okr. Prievidza), kde žije s rodinou a po obvinení sa už v sobotu postavil pred sudkyňu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Tá po niekoľkých hodinách akceptovala návrh špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a chlapca vzala do väzby. Dôvodom je riziko, že by v trestnej činnosti pokračoval, alebo by sa pokúsil dokonať čin, pre ktorý je trestne stíhaný.