Spanilá jazda Mira a Jakuba staručkými babetami po Česku: Pobaví vás, kde všade boli

Originálna cesta za zážitkami! Kamaráti Miroslav Machara (21) a Jakub Janík (22) si strihli cestu naprieč Českom na staručkých strojoch. Nebola núdza ani o kritické momenty, ale ani o vtipné situácie - napríklad keď brázdili obce s kurióznymi názvami. Vysokoškoláci si poradili v každom momente a dnes s úsmevom spomínajú na svoje dobrodružstvo.

Vysokoškoláci Jakub (22) a Miro (21) spolu nielen vyrastali v Nemšovej, ale tiež obaja chodia do Brna na vysokú školu. Toto leto spolu podnikli dobrodružnú cestu u našich susedov. „Miro mal babety a podobné historické stroje v rodine. V dobe covidu mi hovoril, nech si tiež niečo zoženiem, že budeme chodiť na výlety v rámci okresu,“ hovorí o začiatkoch nápadu Jakub.

„Pred letom som sa bol odviezť klasicky na babete asi 30 km a prišlo mi na um ísť pozrieť kamoša z Plzne. Vlakom, prípadne autom to je príliš jednoduché, takže voľba stroja bola jasná. Bolo rozhodnuté. No a Kubo s tým nemal žiaden problém, ako to už býva u neho zvykom,“ dopĺňa Miro. Cestu dopredu neplánovali, cieľ bol len kamarát a mesto Plzeň. „Neplánovali sme bližšie žiadne zastávky okrem Brna, kde máme miesto na prespanie. Ďalej sme sa dali viesť cestou a zastavovali sme na zaujímavých miestach. Vyrazili sme od nás z Kľúčového pred obedom s prvým cieľom dôjsť do Brna,“ upresňujú s tým, že sa tam vrátili na šiesty deň.





Kuriózna oprava

Všetko nechali na improvizáciu. „To je niekedy pri oprave babety bez náhradných dielov však viac ako potrebné. Napríklad pri oprave zodratej spojky sme namiesto obloženia použili kúsky hrdzavého plotu, ktorý sme našli pri ceste. Dosť náhradných dielov sme viezli so sebou, ale zrovna ten, ktorý sme potrebovali, sme nemali. Po ceste domov sme sa zastavili v Hodoníne, kde je obchod s dielmi, nakúpili sme všetko potrebné a hneď po príchode domov dali stroje opäť do top stavu,“ vravia s úsmevom.

Núdza nebola ani o vtipné chvíle, miesta ako Srnín, Kozojedy, Kokotín či Pičín chalanov poriadne rozveselili. „Zaujímavé bolo, aj keď sme sa ocitli na diaľnici, kam babety nesmú. Mali sme nastavenú navigáciu pre vyhýbanie sa diaľniciam, ale nejako to nevyšlo a zrazu sme tam boli. Tak sme prešli k ďalšiemu zjazdu a pokračovali po okresných cestách,“ priznávajú. Za celú trasu sa nestret­li s jedinou negatívnou reakciou. „V Zlíne sa nás pýtali, či sme v poriadku, ale keď niekde ďalej videli slovenské vlajky, nedokázali viac ako ukázať palec nahor, prípadne zatrúbiť na pozdrav,“ zhodnú sa kamaráti.