Riaditeľská rošáda v ústave v Nových Hágoch: Prekvapivý zvrat dva týždne po nástupe nového šéfa

Prekvapivý zvrat! Riaditeľská rošáda v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch je zrejme na konci. Lukáš Kokorák na riaditeľskej stoličke vydržal necelé dva týždne.

Postarali sa o to zamestnanci, ktorí od prvého dňa dali jasne najavo, že chcú, aby ho viedol človek s predošlými skúsenosťami na takomto poste. Jeho miesto dočasne zaujal bývalý riaditeľ Slavko Rodák.

Lukáš Kokorák nastúpil len 7. októbra. Zamestnanci ho však ihneď vypískali. Včera sa dozvedeli, že odchádza a jeho funkciu preberá bývalý riaditeľ Slavko Rodák. „Privítali sme ho potleskom a ústav ide ďalej. Chcel by som však veľmi zdôrazniť, že počas celej krízovej situácie, ktorú sme tu zažívali, naši pacienti nič nepocítili. Bolo o nich neustále stopercentne postarané. V piatok na obed sa máme stretnúť s ministrom,“ prezradil primár Centra hrudníkovej chirurgie Dalibor Piovarči.

Už bývalého riaditeľa Kokoráka sme zastihli, ako odchádzal z budovy ústavu po tom, čo odovzdal kanceláriu aj agendu. „Po zvážení situácie som dospel k názoru, že som odstúpil z tej funkcie za tým účelom, za ktorým som prišiel. Je to z dôvodu, aby poskytovanie starostlivosti v ústave bolo čo najlepšie,“ vyjadril sa. V kancelárii už úradoval dočasne vymenovaný Slavko Rodák.

„Som od 20. októbra vymenovaný na dobu určitú, do ukončenia nového výberového konania, do ktorého sa určite prihlásim,“ prezrádza plány staronový šéf. Sekretárka pri našom odchode s úsmevom poznamenala: „Je to už ôsmy riaditeľ, ktorého som tu zažila, ale také rýchle striedanie tu ešte nebolo.“ Rezort zdravotníctva sa k celej záležitosti vyjadrí na piatkovom stretnutí.