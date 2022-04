Andrejovi sa v Ružinove stala hrozivá nehoda na kolobežke: Spadol pre nepozornosť či zle osadený stojan?

Hrozný úraz! Andrejovi (47) z Ružinova sa prihodila kuriózna a veľmi nepríjemná nehoda. V stredu spadol a doráňal sa, keď si chcel skrátiť trasu prejdením po terase obchodného centra na Nevädzovej ulici.

Bola tma a nevšimol si, že na chodníku je krížom primontovaný stojan na bicykle. Po tvrdom páde pristál na zemi a zlomil si jarmovú kosť a hornú čeľusť. Skúsený dopravný analytik Ján Bazovský má na nehodu iný názor... Napriek tomu, že na kolobežke najazdil tisíce kilometrov, škaredo spadol na chodníku pri OC Retro na Nevädzovej ulici. Lenže, ako tvrdí, nie výhradne vlastnou vinou.

„Trasu dobre poznám, ale že je tam stojan našraubovaný krížom cez chodník, som nevedel. V stredu o štvrť na desať večer som tade išiel a preletel som cezeň. Na stojane totiž nie sú žiadne reflexné prvky, nie je označený, ani osvetlený. Cez deň ho vidno, v noci vôbec,“ povedal Andrej, ktorý po páde skončil s polámanými kosťami a bojí sa, či nebude mať trvalé následky. „Podal som trestné oznámenie, lebo keby to bola moja chyba, nič nepoviem, ale nešiel som ani rýchlo, ani som nič neporušil,“ dodal.

Havaroval na úseku, ktorý je v súkromnom vlastníctve, no to podľa dopravného analytika Jána Bazovského nič neznamená. Podľa neho mal sledovať situáciu - tak ako to musí robiť každý, kto je na chodníku. „Keď idem do neznámeho prostredia, tak si dávam pozor. Neospravedlňuje ho, že tam bola prekážka, ktorá nebola osvetlená. Čo by sa stalo, keby tam stálo nejaké dieťa? Mohla tam byť akákoľvek iná prekážka. Nesledoval, čo sa deje pred ním, takže nebol sústredený,“ zhodnotil skúsený dopravný analytik, ktorý navyše polemizuje aj o rýchlosti, ktorou tam Andrej išiel.

„Kolobežkár môže ísť po chodníku s motorovou kolobežkou, ak nejde rýchlejšie, ako chodci. Nevidel som jedného, ktorý by to dodržal. Ak má zdokumentované v aplikácii, že rýchlosť dodržal, ide len o poľahčujúcu okolnosť,“ dodal Bazovský. Či bol stojan správne osadený, sa Nový Čas spýtal mestskej časti Ružinov.

„Cyklostojan neinštalovala mestská časť. Podľa fotografie je zrejmé, že je nainštalovaný na terase objektu, ktorý je v súkromnom vlastníctve,“ informovala hovorkyňa Adela Vavrušová. „Otázne je aj to, nakoľko je terasa využitá cez deň, lebo ak sa v noci nevyužíva, nemá povinnosť tam robiť opatrenia,“ uzavrel. Nový Čas k veci oslovil aj OC Retro, do uzávierky sa nevyjadrili.