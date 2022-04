Jozefína z Brezovej pod Bradlom má originálne hobby: Z Nového Času pletiem košíky aj sovičky

Má originálnu záľubu! Jozefína (61) z Brezovej pod Bradlom (okr. Myjava) trávi voľný čas pletením. Nepletie však z vlny, ale z novín. A ako sama vraví, najkvalitnejší materiál pochádza priamo z denníka Nový Čas, ktorý jej pravidelne odkladá dcéra.

Pleteniu sa venuje 11 rokov a dokáže vyrobiť anjelikov, košíky či trpaslíkov. Ako Jozefína dokáže premeniť noviny na umelecké výtvory?

Jozefína z Nového Času pletie takmer denne. „Moja vášeň pre pletenie začala pred rokmi, keď som bola v obchode a chcela som si kúpiť pletený košík. Bol podľa mňa veľmi drahý, a tak som si povedala, že si ho skúsim vyrobiť. Začala som hneď aj s novinami. Na začiatku to bolo ťažké, bolo málo informácií o tom, dnes už je to jednoduché, na internete je takmer všetko,“ povedala Jozefína, ktorá pracuje vo firme s pružinami. „Vždy keď prídem domov, začínam robiť ruličky. Najradšej mám Nový Čas, lebo z neho sa dobre robí. Ruličky si dám na ihlicu a potom ich musím ponoriť do rôznych špeciálnych moridiel, aby sa dalo s nimi pracovať,“ dodala.

Predáva aj poľovníkom

Jozefína si pre nápady chodí priamo na sociálne siete, no inšpirujú ju aj jej zákazníci. „Poľovníci chcú rôzne košíky s ozdobnými parohmi, dobre idú aj anjelici. Okrem nich je dopyt aj po rôznych košíkoch, trpaslíkoch a pred Veľkou nocou zasa išli na dračku zajačiky,“ doplnila Jozefína. Ceny jej výrobkov sa pohybujú už od 10 eur. „Jednu takú postavičku urobím za 8 hodín,“ uzavrela.

Takto vznikajú jej diela

1. Odloží si niekoľko starých Nových Časov.

2. Zroluje si strany a navlečie ich na ihlice.

3. Rolky ponorí do nádoby s rôznymi moridlami.

4. Štrikuje požadovaný tvar.