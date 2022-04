Úžasný výtvor Jaroslava z Prešova: Túto Eiffelovku staval 50 rokov!

Foto

Obdivuhodná šikovnosť dotiahnutá do najmenších detailov! Prešovčan Jaroslav Straka (69) postavil zo špajlí vysokánsku Eiffelovu vežu. Od chvíle, keď sa pustil do práce, mu to až po jej dokončenie trvalo síce 50 rokov, ale výsledok je úžasný.