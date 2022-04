Romantická ulička v Nitre prilákala aj Adama s Karolínou: Pusa pod kvitnúcou japonskou čerešňou!

Ulica, ktorá priťahuje fotoaparáty i zaľúbencov! Prekrásne sakury rozkvitli na Ulici Fraňa Mojtu v Nitre a každoročne lákajú domácich či turistov. V pondelok ráno si tak bozk pod čerešňou dali Karolína (22) a Adam (25). Ich prejav lásky zvečnil amatérsky fotograf Marek (28).

Od skorej jari obyvatelia mesta pod Zoborom pozorujú, či ružové kvety sakúr, ktoré lemujú celú ulicu, už pučia.Príležitosť využili aj Karolína (22) a Adam (25).

„Tieto stromy sú nádherné a keď sme už tu, ako by to bolo, keby sme to nevyužili a nepobozkali sa pod nimi,“ priznali. Mali šťastie, lebo v tú istú chvíľu si svoj fotoaparát rozkladal Marek Zeleňák (28). Ten na zakvitnutie romantických ružových kvetov čakal dva týždne. „Aj keď som zo Šurian, chodil som pravidelne kontrolovať, v akom je to stave,“ hovorí fotograf, ktorý „prikvitol“ do Nitry hneď zrána. „Aby tu nebolo plno a mohol som urobiť zábery ešte prázdnej ulice,“ dodáva.

Upevnia si lásku

Zvyk bozkávania sa pod čerešňou pramení práve z Japonska. „Zvykne sa robiť na začiatku mája, je to novší zvyk a u nás to môže byť aj jabloň. Japonci majú podobný zvyk bozkávania sa pod sakurou. Ten sa dostal aj k nám a objavuje sa až v 90. rokoch 20. storočia,“ vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská. Dodáva, že tieto stromy u nás symbolizujú lásku. „Ak sa pod čerešňou ľudia pobozkajú, tak upevnia svoju lásku a ich láska zakvitne tak, ako je zakvitnutý ten strom,“ dodáva Nádaská.