V Petržalke sa zrútila časť kamenného zábradlia: Kto konečne opraví nebezpečné terasy?

Stačil okamih a mohlo dôjsť k veľkému nešťastiu! Na Holíčskej ulici v Petržalke sa v nedeľu zrútila časť kamenného zábradlia na terase, ktorá obkolesuje bytovku.

Napriek tomu, že bola už dlho v havarijnom stave, nikto sa o jej opravu nepostaral. Problém je v tom, že nikto poriadne nevie, kto má za katastrofálny stav nielen tejto petržalskej terasy zodpovednosť. Tú si ako horúci zemiak prehadzujú majitelia bytov, garážové družstvo, ale aj mesto a mestská časť.

Na havarijný stav terasy na Holíčskej ulici, ale aj na ďalšie zničené terasy v Petržalke upozorňoval Nový Čas už viackrát. Mnohé vyzerajú katastrofálne, sú nebezpečné, a najhoršie na tom je, že už 40 rokov majú právne nedoriešené vlastnícke vzťahy. „Mestská časť nemôže rekonštruovať majetok, ktorý nevlastní,“ uviedla ešte v roku 2019 hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Niektoré časti terás sú majetkom mesta, iné zas majetkom súkromných osôb či bytového družstva. No a niektoré nemajú vlastníkov vôbec. A práve kamenné zábradlie na terase na Holíčskej sa v nedeľu zrútilo priamo pred garáže. „Bol som v garáži, keď zábradlie padlo. Strašne som sa zľakol,“ prezradil Pavol, ktorý je nájomcom garáže pod spadnutým zábradlím. Ohlušujúci zvuk ho tak vystrašil, že si myslel, že ide o bombu. „Len polhodinku predtým zavieral sused vedľajšiu garáž. Keby to spadlo vtedy, ani si ne­chcem predstaviť, čo by sa stalo. Zábradlie nad mojou garážou zatiaľ drží, ale bojím sa, že spadne tiež,“ dodáva.

Bez správcu

Kto by však bol za prípadnú tragédiu zodpovedný? Podľa Bytového družstva Petržalka je to mestská časť a magistrát. „Sme toho názoru, že tieto terasy, aj keď sa nachádzajú pri bytových domoch, nie je možné kvalifikovať ako spoločnú časť, resp. príslušenstvo bytového domu,“ vraví Ildikó Zórádová, predsedkyňa predstavenstva družstva. Keďže terasa je zároveň súčasťou strechy garáží, zodpovednosť je podľa nej na nájomcoch, respektíve na magistráte, ktorý pozemky vlastní. Miestne garážové družstvo si však prenajíma iba pozemky, nie samotné garáže, a už vôbec nie ich strechu, ktorá je zároveň terasou.

„Nemôžeme sa starať aj o zábradlie a terasu, je to predsa verejný priestor. Nemá to však riadne určeného správcu. Všetci z bytového družstva na to kašlú. Hovoria, že by sa o to mal starať magistrát, ktorému tie pozemky patria,“ hovorí Jozef Potočka, podpredseda Garage team Petržalka, ktorý taktiež býva na Holíčskej. Jeden z nájomcov garáží sa nedávno podľa neho pokúšal zábradlie opraviť, no nezískal dostatočne rýchlo potrebné povolenia. Mestská časť vyzvala Garage team, Bytové družstvo aj vlastníkov bytov, aby zriadili nápravu havarijného stavu najneskôr do 30. apríla.