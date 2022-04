Dalia sa venuje u nás netradičnému športu: Pretekárske koníčky si vyrábam sama

Mimoriadne živý šport s neživým spoločníkom! Hobbyhorsing na prvý pohľad vyzerá ako veselá kratochvíľa, no v skutočnosti ide o náročnú aktivitu s vlastnými pravidlami. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú miesto klasických pretekárskych koní tie plyšové a na palici.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vznikol vo Fínsku, no dnes tieto kone v rôznych podobách nájdete hocikde na svete. U nás netradičnej záľube prepadla Dalia (15), ktorá v hobbyhorsingu nielen súťaží, ale koníky aj vyrába. Koľko jej to trvá a ako vyzerá tréning s plyšovým parťákom?

Hobbyhorsing bol vo Fínsku oficiálne zapísaný v roku 2010 a ide o šport, kde sa napodobňujú všetky disciplíny konského športu. U nás sa netradičnej záľube venuje Dalia (15) z Bratislavy. Hobbíky, čiže plyšové koníky na palici, aj sama vyrába. „Všetko sa začalo karanténou, keď sa nič nedalo robiť. Keďže som už predtým jazdila na reálnych koňoch, našla som na youtube video z fínskeho šampionátu a povedala som si, že to musím skúsiť,“ spomína s úsmevom šikovná tínedžerka.

Vyrobila si prvého plyšového koňa a pustila sa do tréningov. „S hobbyhorsom jazdíme, skáčeme s ním cez prekážky, robíme drezúru a podobné veci, ktoré sa robia aj pri normálnych konských športoch,“ vysvetľuje. Tréningy má podľa toho, na čo sa práve zameriava. „Keď trénujem parkúr, rozložím si prekážky, dám si klus, cval, vyššie a nižšie skoky. Kondička je pri tomto športe veľmi dôležitá a bez nej sa to ani nedá robiť,“ opisuje nadšenkyňa nového športu.

Ako všade, ani tu sa nedá vyhnúť hejterom. „O to ťažšie je to pre mladšie dievčatá, ktoré skončia len preto, lebo im niekto povie, že je to detské. Často sú tieto deti obeťami šikany. Mne sa tiež stalo, že sa moji spolužiaci posmievali, lebo našli moje video. Ale ja som človek, ktorý to berie tak, že ak som ich pobavila, tak prečo nie,“ hovorí s nadhľadom.

Robota na tri dni

Na výrobu hobbíka potrebuje Dalia hlavne veľa času a trpezlivosti. „Okrem materiálov, ktoré musím zohnať - látka, vlna na hrivu, palice, koženky, to zaberie veľa času a peňazí. Keď koníka zošijem, ešte ho dlho tieňujem, kým je podľa mojich predstáv. Jeden kôň mi zaberie niekedy aj tri dni,“ priznáva Dalia, ktorá vyrobila už 70 hobbíkov. Len na materiál minie okolo 100 eur. Výrobcovia vo svete, ktorí sa tým živia, si však vedia koňa naceniť aj poriadnou sumou.

„Záleží na tom, z ktorej sú krajiny, ale vo Fínsku si za koňa zapýtajú aj 400 eur. Má to tam tradíciu a veľa hobbyhorserov je ochotných si za takéto koníky priplatiť. Záleží na strihu a veľkosti,“ vyratúva študentka. Okrem toho má každý hobbyhorse svoju „dušu“. „Tento šport zahŕňa roleplay, čo znamená hranie sa na to, že kôň je živý. Každý kôň má povahu, meno, plemeno, pohlavie, povahové črty, je toho veľmi veľa a kone sa uplatňujú na všestrannosť, ale potom sú tu jazdci, ktorí majú viac koní a rozdelia si ich na rôzne disciplíny.“

Podľa nej je skvelé, že veková hranica pri tomto športe neexistuje. „Veľa tých, ktorí sa venujú hobbyhorsom, majú vzťah aj k reálnym koňom. Ja mám 15 a vôbec sa nehanbím za to, že sa zabávam s plyšovými koňmi. Je to aj pre tých, ktorí si nemôžu z finančných dôvodov dovoliť jazdiť na reálnych koňoch,“ vysvetľuje Dalia, ktorá by chcela robiť tento šport tak dlho, ako sa bude dať, lebo sa v tom našla. „Rada by som pozvala všetkých na naše prvé oficiálne majstrovstvá Slovenska v hobbyhorsingu, ktoré budú vo Viničnom 15. mája,“ dodáva spokojne.