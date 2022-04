Praktický nápad košických gymnazistov: Prázdne tuby po pastách by mohli byť minulosťou!

Prázdne tuby po pastách by mohli byť minulosťou! Partička z Gymnázia Poštová v Košiciach sa rozhodla založiť študentskú firmu a vyrábať pastu v tabletkách.

vrátane lepších možností uskladnenia a praktickosti pre cestovateľov či dobrodruhov. Cieľom pasty v tabletách je zjednodušiť každodenný život a najmä pomôcť životnému prostrediu.Prezidentka študentskej firmy Ligo Nina Porubänová (18) uviedla, že sklenené balenie a pevná štruktúra tabletiek zabezpečujú praktické vlastnosti - tabletky neobsahujú fluorid, hliník ani mikroplasty.

„Hlavná ingrediencia tabliet, celulóza, napomáha efektívne vyleštiť povrch zubov. Naše tabletky sú bez chemikálií,“ vysvetlila. Richard Braso (17) má na starosti samotnú výrobu. „Vďaka svojej ľahkej uskladniteľnosti sú vhodné najmä do príručnej batožiny vo vlaku alebo v lietadle. Tiež sa hodia aj na miesta, kde nie je dostatok vody, napríklad pri stanovaní v prírode alebo v detských táboroch,“ vyratúva výhody študent. Novinku vyrábajú v niekoľkých fázach.

„Separátne si pripravíme tuhé a tekuté zložky v potrebnom množstve. Následne ich zmiešame dokopy v správnom pomere a podľa príchute pridáme esenciálny olej. Výslednú hmotu vtlačíme do špeciálnej silikónovej formy a necháme stuhnúť,“ prezradil ďalší z tímu Martin Palkov (18). Gymnazisti si svoj vynález testujú na sebe i učiteľoch a všetci ich chvália. Študenti si od svojho nápadu sľubujú veľa. „Minulý týždeň sme na celoštátnej súťaži Veľtrh podnikateľských talentov postúpili do top finále, kde so svojimi tabletkami zabojujeme o postup do európskeho finále,“ zakončila Nina.