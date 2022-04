Veľkolepé plány v Hodruši-Hámroch: Šachtu Mayer premenia na múzeum!

Budú sa diať veci! Obec Hodruša-Hámre (okr. Žarnovica) má za sebou bohatú banícku minulosť. Momentálne sa jej obyvatelia snažia zachovať technickú pamiatku - šachtu Mayer, ktorá predstavuje jedno z najzachovanejších zariadení, určených na ťažbu v okolí.

Pripravujú projekt jej rekonštrukcie a premenu na montánne múzeum. Okrem technického múzea v národnej kultúrnej pamiatke a v areáli, ktorý bol zapísaný do Zoznamu súčastí svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, pribudne aj spoločenská miestnosť. Náklady na rekonštrukciu odhadujú na takmer milión eur.

Obec Hodruša-Hámre, podobne ako susedná Banská Štiavnica či Kremnica, je jedným zo slovenských miest, kde sa v minulosti vo veľkom dolovali rudy s obsahom vzácnych kovov. V súčasnosti je táto obec jedinou na Slovensku, kde pretrváva ťažba rúd s obsahom zlata.

„V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a odborníkom na bane a ich históriu v Hodruši-Hámroch Richardom Kaňom sme pred časom urobili prieskum a zhotovili podklady, ktoré slúžia ako podpora pre našu žiadosť,“ uviedol starosta Jozef Uram s tým, že na prízemí šachty s ťažobnou vežou by mali byť spomínané múzeum zamerané na montánnu turistiku, obslužné priestory a spoločenská miestnosť, ktorú obec v súčasnosti nemá. Neskôr by tam mohla pribudnúť aj podzemná expozícia.

Najzachovanejšie ťažné zariadenie

Šachta Mayer s hĺbkou 108 metrov bola kedysi súčasťou Dolnohodrušského banského závodu. Pôvodnú šachtu začali hĺbiť ešte v roku 1805. Areál tvoria dva objekty - menšia strojovňa a samotná budova šachty s ťažnou vežou, ktorú vyrobili v železiarňach v Podbrezovej v 20. rokoch minulého storočia.

Komplex okolo šachty predstavuje najzachovanejšie ťažné zariadenie z prvej polovice 20. storočia v štiavnickej oblasti nenarušené výraznejšími dodatočnými prestavbami. Aj preto je národnou kultúrnou pamiatkou a celý areál bol zapísaný do Zoznamu súčastí svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zaujímavosťou je, že ozubené kolieska, ktoré sa tam nachádzajú, sú ešte pôvodné, z dreva.