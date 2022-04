Vranovská knižnica oslávila storočnicu: Zrod spájaný s miestnym odborom Matice slovenskej!

Sto rokov svojho vzniku nedávno oslávila Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, ktorá je jednou z ôsmich knižníc patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Otvorená bola 1. apríla 1922 ako matičná knižnica. Jej zrod sa spájal s miestnym odborom Matice slovenskej.

V minulom roku knižnica zaregistrovala celkovo 4 885 čitateľov a navštívilo ju takmer 62 500 ľudí. Zrealizovala viac ako 124-tisíc výpožičiek rôznych knižničných dokumentov a zorganizovala 455 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí. Knižnica zrealizovala mnohé podujatia a aktivity na podporu čítania z podporených projektov, ako sú komunitná knižnica, letný tábor pre deti, aktivity v priestore pre kreativitu, stretnutia knižničných klubov rôznych vekových kategórii, ako aj súťaž v tvorbe komiksov. Do doplnenia svojho knižničného fondu vlani investovala takmer 44-tisíc eur a zaradila vyše 4 500 nových titulov. Nakúpila ich z vlastných zdrojov, z 10-tisícovej finančnej podpory Prešovského samosprávneho kraja (PSK) aj z dotácie z Fondu na podporu umenia, ktorého príspevok taktiež predstavoval 10-tisíc eur.



Knižnica sa pripravuje na presťahovanie svojich priestorov do budovy vranovského Hornozemplínskeho osvetového strediska, ktoré čaká rekonštrukcia. Kapacita výpožičnej plochy knižnice sa tým zvýši z terajších 830 na 1 400 metrov štvorcových. „Teší ma, že po rokoch, keď svoje služby poskytuje v nevyhovujúcich prenajatých priestoroch Domu kultúry, jej vďaka plánovanej veľkej investícii vytvoríme moderné zázemie v nových priestoroch,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Knižnica sa zároveň pripravuje aj na realizáciu projektu multifunkčného centra, na ktorý získala takmer 595-tisíc eur z európskych fondov. Slúžiť má na zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín a ich začlenenie do spoločnosti.



V súčasnosti je vranovská knižnica jednak regionálnou knižnicou, no plní aj úlohu mestskej knižnice. V priebehu roka pripravuje celý rad podujatí a aktivít na podporu čítania pre všetky vekové kategórie. Hrdí sa tiež titulom knižnica roka 2018 a vo svojom fonde má cez 75-tisíc knižničných dokumentov. „Význam našej knižnice je veľký, hovorí o tom aj to, že nás navštevujú aj čitatelia z iných regiónov. Máme spolupracujúce školy a organizácie, s ktorými robíme podujatia pre deti, mládež a seniorov. Je to miesto oddychu a priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Za predchádzajúce roky sme sa stali multifunkčným centrom a verím, že aj v budúcnosti budeme miestom, kde budú čitatelia radi chodiť,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka knižnice Danka Molčanová.



V rámci osláv vydala novú publikáciu mapujúcu jej storočnú existenciu. Zároveň pre verejnosť otvorila výstavu tematických fotografií, dokumentov a knižných artefaktov dokumentujúcu 100 rokov od jej vzniku.