Prešovský kraj začína pociťovať nedostatok dobrovoľníkov: Utečenci potrebujú pomoc s dokladmi, lekármi aj školami!

Začína sa prejavovať nedostatok dobrovoľníkov. Pomocníkov pre vojnových utečencov z Ukrajiny hľadajú predovšetkým školy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Zamestnanci škôl už totiž starostlivosť vo vlastnej réžii nezvládajú i keď migranti sú veľmi snaživí.

„Krajská samospráva potrebuje zabezpečiť dobrovoľníkov pre zariadenia vytvorené v školskom internáte pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou a v bývalom sídle SOŠ dopravnej v Prešove. Pre tento účel sme zriadili prihlasovací formulár,” uviedol PSK. Potvrdil to aj riaditeľ vranovskej školy, Igor Šesták. „Ľudí z Ukrajiny máme ubytovaných viac ako 4 týždne. Vieme, že každý z nás musí občas riešiť problémy, ktoré prináša život. My sa doma vieme orientovať, ale oni sú dezorientovaní,” prízvukuje riaditeľ.

„Nevedia našu reč, nevedia na koho sa obrátiť, keď potrebujú riešiť návštevu úradov, lekára, nájsť školu pre deti. Je to namáhavé, lebo pomoc potrebujú 24 hodín denne cez týždeň aj počas víkendu,” ozrejmil Šesták, podľa ktorého zariadením už prešlo vyše 300 ľudí a aktuálne ich majú ubytovaných 116, z toho je 43 detí. Veria, že sa vrátia domov, ale zatiaľ to nie je možné. Pomáha i ekonómka školy Anna Bujková. „Neviem si predstaviť, že by sme im nepomohli. Tí ľudia sú nám veľmi vďační za každú radu aj pomoc,” pripomenula.

"Styčným dôstojníkom" Ukrajincov je Galina (67) z Odesy. „Do Užhorodu sme pricestovali vlakom, odtiaľ sme sa presunuli vlakom. Som tu už viac, ako dva týždne, preto sa mi už trochu podarilo zorientovať. Snažím sa pomáhať aj mojim krajanom,” pripomenula. Jednou z novopríchodiacich je Oľha (33) z Černihiva. „Našich bombardujú. V Černihive nemajú vodu ani elektrinu. Sme Slovákom veľmi vďační. Pomohli nám vybaviť dokumenty, prekladajú čo potrebujeme, pomohli môjmu synovi zabezpečiť školu,” uzavrela prekladateľka z nemčiny a angličtiny, ktorá by sa tiež veľmi rada vrátila domov.