Vykurovanie z geotermálnych zdrojov pri Svinici je čoraz reálnejšie: Podzemnú vodu skrotia do 4 rokov

Pustia teplo spod zeme! V Košiciach podpísali memorandum o spolupráci, ktoré priblíži vykurovanie časti metropoly východu z geotermálnych vrtov pri obci Svinica. Tie tam skrotili už pred 25 rokmi, ale až teraz sú ekologické plány nahradenia čierneho uhlia aj reálne.

Riaditeľ bývalej teplárne v Košiciach Milan Habán pre Nový Čas potvrdil, že geotermálny zdroj pozostávajúci z troch existujúcich vrtov a troch ďalších je súčasťou strategického zámeru v rámci dekarbonizácie, ukončenia spaľovania uhlia a minimalizácie energetickej závislosti od Ruska. "Z pohľadu Košíc by to v rámci zásobovania teplom malo byť aj viac ako 20 percent. Ak získame nenávratné finančné prostriedky, nárast ceny tepla pre obyvateľov Košíc bude minimálny a mal by byť stabilizovaný. Z teplovodu po trase však počítame aj s odbočkami do jednotlivých obcí, ktoré z toho tiež budú mať osoh," vysvetlil Habán.

Ide o Svinicu, Bidovce, Olšovany, Košickú Polianku a Ďurkov. Hoci pôvodne sa počítalo aj s aquaparkom, v hre sú nateraz už len miestne sklenníky a farmy. Podzemná voda z hĺbky zhruba 3000 metrov má teplotu 135 stupňov Celzia a dĺžka trasy teplovodu je do 20 kilometrov. Už čoskoro začnú s výberom zhotoviteľa, pričom samotná výstavba výmenníkovej stanice, napájača a strojovne by mala prebiehať v rokoch 2024-5. O rok nato sa počíta s kolaudáciou a samotnou dodávkou tepla. Celkové náklady by sa mali vyšplhať až do 50 mil. €.

Jeden z dotknutých starostov Ľubomír Šimko zo Svinice sa na podpise memoranda kvôli "péenke" nemohol zúčastniť, ale pre Nový Čas povedal toto: "To čakanie bolo veľmi dlhé a je obrovská škoda, že mesto, tepláreň a aj štát nemali záujem o využitie tejto energie. Obzvlášť v dnešnej dobe by bolo hriechom plytvať podzemným bohatstvom. Verím, že to pomôže nielen Košiciam, ale aj rozvoju Svinice."