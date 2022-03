O strechu nad hlavou prišli pri požiari: Čo bude so 125 dôchodcami zo športovej haly v Spišskej Novej Vsi?

Prežili peklo! Až 190 starkých, mnoho bezvládnych, sa podarilo zamestnancom domova a hasičom včas zachrániť pred požiarom.

Novoveská radnica a poslanci však teraz musia vyriešiť, čo s klientmi, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Takmer po štyridsiatku z nich si prišli príbuzní, no zvyšok skončil v športovej hale a v meste riešia, čo sa s nimi v najbližších dňoch stane...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Viacerí dôchodcovia našli dočasné útočisko v športovej hale v Spišskej Novej Vsi. „Bolo to hrozné, ale postarali sa o nás a sme už v bezpečí,“ prezradila pani Anna (76) a jej susedka z domova Lýdia (88) pritakala a dodala: „Stáli pri nás všetci svätí. Chvalabohu, sme v poriadku, živí!“ Ďalšia penzistka Etela (71) ich doplnila, že horší zážitok dlho nemala: „Prechladla som a stále som v šoku!“ Riaditeľ mestského zariadenia, ktoré takmer celé ľahlo popolom, Štefan Šiška s úľavou povedal, že všetkých včas evakuovali a klientom sa snažia vybaviť náhradnú strechu nad hlavou.

„Až 25 ležiacich klientov je na lôžkovom oddelení v nemocnici, ďalších vyše 40 sa podarilo umiestniť do domácej opatery a zvyšok zostal v športovej hale s našimi pracovníčkami,“ spomenul Šiška. V športovej hale však dlho byť nemôžu, čo potvrdil aj primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.

„Po krízovom štábe riešime umiestnenie všetkých klientov. Hľadáme voľné kapacity v rôznych zariadeniach. Snažíme sa rýchlo zabezpečiť, aby nedošlo k ďalšej devastácii nášho majetku. Metské zastupiteľstvo odsúhlasí vyhlásenie zbierky a zriadime účet na pomoc, pričom z rezervného fondu chceme odsúhlasiť vyčlenenie až do 300-tisíc eur. Škody sa dajú len odhadnúť. Oheň zachvátil strechu a štvrté podlažie a predbežne môže ísť až o škodu do 2,5 mil. €,“ informoval primátor.

Domov dôchodcov plánujú zachrániť a radi by ho opätovne sprevádzkovali ešte v tomto roku. Samozrejme, týka sa to aj všetkých 112 zamestnancov, s ktorými naďalej počítajú. Nateraz však potrebujú vyriešiť prechodné ubytovanie seniorov v ich opatere. V úvahu prichádzajú objekty vo Vyšných Ružbachoch, Košiciach, Humennom, Stropkove, Poprade, Betliari či v Rožňave... Bečarik dodal, že pravdepodobnou príčinou požiaru bol skrat v elektroinštalácii, ktorý spôsobil škody veľkého rozsahu. Definitívnu odpoveď na to, čo zapríčinilo požiar, však určí až expertíza. Polícia má začať stíhanie vo veci všeobecného ohrozenia.