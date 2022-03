Zvrátený biznis v našich končinách: Putin ničí Ukrajinu, Slováci predávajú jeho podobizne!

Zvrátený biznis! V čase, keď civilistov na Ukrajine vraždí Putinova armáda, naše internetové obchody s oblečením predávajú tričká oslavujúce vladára z Kremľa. Ako tento biznis obhajujú?

Hlavu krvilačného vladára na tričku predávajú za rôzne ceny. Najlacnejšie sú deväť- až desaťeurové, pričom na trhu existuje veľa stránok, ktoré takéto prapodivné módne kúsky ponúkajú sympatizantom Putina. Majitelia e-shopov však na otázky, prečo takýto sortiment vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu ponúkajú, zväčša odpovedali nečakane.

„Áno, máme kadejaké tričká, aj s tvárou Putina. Vôbec sme si však celú situáciu neuvedomili a, samozrejme, idem okamžite zavolať adminovi, aby túto ponuku stiahol. Máte pravdu, nie je to asi vhodné. Nemáme s tým, samozrejme, problém a dokonca si myslím, že za posledné obdobie sme také tričko ani nepredali,“ povedala majiteľka RHEA SK, s.r.o. a o pár minút už tričko z ponuky zmizlo. Nešlo však o jedinú stránku, ktorá takýto tovar ponúkala. Oslovili sme aj ďalšie portály, kde dokonca jeden z majiteľov oslovil aj svojho právnika.

„Vôbec by som to nemusel stiahnuť, tieto tričká. Z právnického hľadiska je to v poriadku. Overoval som si to, ale, samozrejme, z toho ľudského takéto tričká stiahneme, nie je to problém. V poslednom období niekoľko ľudí takéto tričká kúpilo, ale nie je to to, čo nás drží nad vodou. Sme predajcovia iných vecí,“ prezradil Miroslav z virginiashop.sk. Podobne reagovali aj ďalší majitelia či prevádzkovatelia internetových predajní, ktoré Putinovu tvár s oslavnými textami predávali na tričkách.