Tri výletné rýchlolode čaká smutný osud: Legendárne Meteory chcú zošrotovať!

Zničia ich! Rýchlolode Meteor, ktoré desiatky rokov premávali medzi Bratislavou a Viedňou, skončia čoskoro v šrote.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Spoločnosť SPaP-LOD prevádzkovala tri kusy „rakiet“ - Meteor III-Myjava, IV-Modra, V-Bratislava, no od roku 2019 zmizli z ponuky plavieb a len zaberali miesto v suchých dokoch a namiesto nich nasadili moderné plavidlá. V zahraničí pritom k starým výletným lodiam pristupujú citlivejšie a robia z nich napríklad plávajúce reštaurácie...

Milovníčka Titanicu Darina vlastní najrozsiahlejšiu zbierku v strednej Európe: Za repliku šiat získala druhý rekord

Okrídlené rýchlolode typu Meteor si pamätá hádam každý Bratislavčan. Už v časoch socializmu zabezpečovali plavby prakticky po celom toku Dunaja. Premávali v pravidelných linkách do Viedne a do Budapešti. „Na želanie zákazníka môžu plávať do hociktorého dunajského prístavu za prenájom celej lode,“ stálo v dobovom letáku. Časy sa však menili a legendárne plavidlá prestávali byť pri ostatných rýchlolodiach konkurencieschopné.

Kedysi ich mala spoločnosť SPaP-LOD k dispozícii päť, ostali z nich však len tri, ktoré boli postavené v 70. rokoch v Sovietskom zväze. A tie čaká mimoriadne smutný osud. Plavidlá III-Myjava, IV-Modra a V-Bratislava sa chystajú zošrotovať. „Kvôli COVID-19 neboli dva roky prevádzkované, opätovné uvedenie do prevádzky nebude možné. Preto sme sa rozhodli ich zošrotovať,“ povedal Marek Považan, predseda predstavenstva SPaP-LOD. Lode sú podľa spoločnosti momentálne v nákladnom prístave.

Neboli vykonané plavebné skúšky, preto je ťažké odhadnúť ich technický stav. Nádej na záchranuAk už loď nie je schopná plavby, nemusí to automaticky znamenať jej zošrotovanie. V mnohých prípadoch sa dá využiť na komerčné účely, napríklad ako plávajúce reštaurácie. Ďalšou možnosťou je loď premiestniť do múzea.

Napríklad v Budapešti lode rovnakého typu stále premávajú smerom do Ostrihomu. Na sociálnej sieti vznikla iniciatíva, ktorá sa snaží aspoň jednu zachrániť. „Nechcem, aby zošrotovali kus nášho detstva. Vyzerá to tak, že máme šancu zachrániť aspoň jednu. Oslovili sme zástupcov technického múzea,“ povedal Miloš (50), ktorý stojí za iniciatívou Zachráňme loď Meteor. Podľa neho môže ísť do múzea, no nevylučuje ani jej využitie na komerčné účely.

Loď Meteor