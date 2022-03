Národná kultúrna pamiatka pri Gemerskej Polome: 250-ročná krčma je na predaj!

Kto bude novým majiteľom? Najstaršia krčma na Gemeri sa nachádza na gotickej ceste spájajúcej Spiš a leží kúsok za obcou Gemerská Poloma (okr. Rožňava).

Reč je o bývalom prícestnom zájazdovom hostinci s voziarňou, ktorý slúžil na oddych obchodníkom už v druhej polovici 18. storočia. Osud národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je v rukách súkromníka, je však neistý, kupca hľadajú na inzerát. Obec a ani štát o nehnuteľnosť nejaví záujem.

Cenu mimoriadne znížili na 160-tisíc eur a po rekonštrukcii by objekt bol vhodný na ubytovacie zariadenie s reštauráciu a vinárňou. Historická dvojpodlažná obytná budova je z kameňa a tehál, pričom má podjazd s priechodom do dvora. Tento hostinec je pamiatkou na obdobie čulých furmaniek, ktoré viedli zo severu na juh a opačne.

Išlo o zásobovanie naturáliami z Dolnej zeme a vozenie soli z Poľska do Maďarska po starej ceste cez priesmyk Suľová. Furmanky trvali zvyčajne viac dní až týždeň a povozníci potrebovali po dlhej ceste oddych. K tomu práve slúžili zastávkové hostince, kde mohli prespať, opatriť kone a posilniť sa na ďalšiu cestu. Pomoc cestovnému ruchu

V 70. rokoch 19. storočia tento príjazdový hostinec kúpili betliarski grófovia Andrássyovci a zriadili si tu sídlo lesnej správy. Vtedy došlo pravdepodobne k úprave hlavnej budovy. Neskôr sa objekt využíval ako pálenica. Pamätá si to veľmi dobre posledný miestny páleničiar Ján Dovala (83).

„Pálil som tu pálenku a slúžil zákazníkom, no je to už asi desať rokov. Vo vnútri je jedna veľká kultúrna miestnosť, vedľa ďalšia, kde bola kotolňa s 300-litrovým kotlom. V dávnych časoch tu však oddychovali a posilnili sa povozníci. Aj si vypili a viem si dobre predstaviť, že aj dnes by tu mohol byť hostinec. Pomohlo by to výrazne cestovnému ruchu na Gemeri,“ uviedol Dovala. Krčma, nachádzajúca sa neďaleko štôlne Elisabeth, je v rukách súkromného vlastníka, kto sa stane ďalším, je nateraz otázne. Cena je znížená na 160-tisíc eur.