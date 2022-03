Fabrika z Tisovca padla pre sankcie na dno, teraz svitá na lepšie časy: Zálusk na slovenskú megazákazku

Podpísali kontrakt na testovanie prvého stroja UDS v indickej armáde, teraz si robia zálusk aj na slovenskú megazákazku. Fabrika CSM Industry v Tisovci funguje už vyše 50 rokov, no padla až na dno kvôli protiruským sankciám.

Záchrana prišla v poslednej chvíli v podobe nového investora a aktuálne má 125 pracovníkov. Šancu zamestnať ešte viac ľudí teraz vidí v získaní tendra od slovenskej armády. CSM Industry funguje v Tisovci už 55 rokov. V roku 2017 sa ocitla v konkurze kvôli protiruským sankciám a hrozilo, že zamestnanci skončia na ulici. Prišiel však stupavský podnikateľ Tomáš Maroš, ktorý pomaly fabriku opäť rozbehol a v roku 2020 bola v plusových číslach. Postupne kupujú nové stroje a obnovujú priestory. Pracuje v nej 125 ľudí a priemerný plat je 1100 eur.

„Snažíme sa výrobu rozvinúť ďalej, pokračujeme v tradíciách, no chceme sa posunúť aj ďalej na vojenskú techniku. UDS už nemajú také uplatnenie v klasickom stavebníctve, ale skôr v špeciálnych zložkách, akými sú vojenské či záchranné,“ uviedol Maroš s tým, že pred pár dňami podpísali kontrakt na testovanie prvého stroja UDS v indickej armáde. „Indický partner dodá podvozok a my nadstavbu. Bude to spolovice slovenský a spolovice indický produkt. Ak bude testovanie úspešné, predpokladáme dlhodobý obchodný vzťah,“ spresnil Alexander Horváth, viceprezident CSM Industry pre obranu.

Okrem toho spolupracujú s českou Tatrovkou, talianskym IVECOM a vyrábajú komponenty aj pre medzinárodných partnerov z Nemecka, Francúzka, či Švédska, pre fínsku firmu Patria a nemecký Rheinmetall. Aktuálne má strojárska fabrika šancu získať lukratívnu zákazku od rezortu obrany, o ktorú sa uchádza spolu s fínskym partnerom. „Týka sa obstarania bojovej techniky 8x8. V prvom kole pôjde o 76 kusov bojových obrnených vozidiel za vyše 332 miliónov eur a neskôr o 152 pásových bojových obrnených vozidiel za viac ako 1,7 miliardy eur, kde sa uchádzame o komponentovú výrobu s nemeckým obranným gigantom Rheinmetall,“ ozrejmil majiteľ CSM.

Ak by sa im zákazku podarilo získať, vznikne 50 až 100 nových pracovných miest s garanciou na 10 rokov a popri tom by mali prácu aj ďalší subdodávatelia. Navyše spolu s fínskym partnerom sa snažia aj o duálne vzdelávanie, chcú si totiž sami vychovať nových pracovníkov, pretože v okolí Tisovca je nájsť kvalifikovaných ľudí náročné.



Martin Fabo (27), zvárač, Muránska Lehota

„Pracujem tu zhruba mesiac. Do Tisovca dochádzam z Muránskej Lehoty a som rád, že to mám do práce blízko. Rok som maródil po úraze a predtým som bol šesť rokov zváračom v Závadke nad Hronom. Taká veľká zákazka by tejto fabrike a najmä ľuďom určite pomohla.“



Ján Mináč (52), zvárač, Hnúšťa

„Pracujem tu už 26 rokov a čoskoro môžem ísť do výsluhového dôchodku. Je dobre, že sa fabrika udržala. Som rád, že som našiel uplatnenie vo svojom obore.“

Mariana Giertlová (59), recepčná, Hačava

„Pracujem tu od 87-meho roku. Potom som však ochorela, no vrátila som sa a som tu 4 roky. Som spokojná, lebo robím to, čo ma baví. Pracuje mi tu aj dcéra. Bola by som rada, keby sme získali štátne zákazky, to by bola bomba. Tisovec by mohol prekvitať, ľudia by sa mali lepšie a hlavne by mali prácu.“