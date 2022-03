Po veľkom úspechu pokračujú aj tento rok: Horehronské múzeum hľadá najkrajšiu kraslicu!

Horehronské múzeum v Brezne po minuloročnom úspechu vyhlasuje súťaž o NAJ kraslicu pod názvom „Veľkonočná pisanka“. Ako informovala kurátorka-kustódka múzea Martina Ťažká, zúčastniť sa môže každý, kto má chuť ukázať svoju šikovnosť.

Kraslice, teda maľované vajíčka, ktoré sú symbolom Veľkej noci, musia byť zhotovené zo škrupín prepeličích, slepačích, husacích, kačacích a pštrosích vajec. Múzeum zo súťažných kraslíc pripraví v prvej polovici apríla výstavu. Výrobca môže použiť rôzne tradičné i inovatívne techniky zdobenia. „Doručiť je potrebné tri kraslice z každého druhu a techniky, okrem pštrosieho. Termín na doručenie a prihlásenie sa do súťaže je od 21. marca do 1. apríla,“ uvádza kurátorka s tým, že hodnotenie bude prebiehať v dvoch kategóriách. V prvej rozhodnú o najkrajšej kraslici návštevníci výstavy a v druhej porota, ktorá udelí aj titul „Zlatý pisár – Zlatá pisárka“.



Súťažné kraslice bude možné vidieť vo výstavných priestoroch Horehronského múzea v Meštianskom dome počas výstavy Sviatky jari, ako aj na facebookovej stránke múzea v termíne od 5. do 14. apríla. Propozície súťaže a viac informácií je zverejnených na www.horehronskemuzeum.sk a na múzejnej sociálnej sieti.



Horehronské múzeum chce touto cestou nadviazať na dlhoročnú tradíciu jarných výstav organizovaných v predveľkonočnom období, poskytnúť priestor prezentácii výrobcov veľkonočných kraslíc, podporiť a pomáhať uchovávať tradičné ľudové remeslá. Organizátori veria, že tak ako v minulom roku sa do súťaže zapoja výrobcovia z celého Slovenska, a zároveň dúfajú, že sa odhodlajú prezentovať svoju šikovnosť aj ľudia z horehronského regiónu.