Medička Kateryna pomáha ukrajinským utečencom: Na hraniciach stretla priateľky z rodného mesta!

Študenti pomáhajú v súvislosti so situáciou na Ukrajine rôznymi spôsobmi - vyhlásili zbierku materiálnej pomoci pre užhorodskú nemocnicu, organizujú ubytovanie pre ukrajinských utečencov a dokonca trávia svoje voľné dni s utečencami na hraniciach.

Jednou z medičiek, ktoré pomáhali s Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR priamo na hraniciach, je aj 22-ročná Kateryna Cholynets z Ukrajiny. Na Lekárskej fakulte UPJŠ študuje všeobecné lekárstvo vo štvrtom ročníku.

„Informácia o tom, čo sa deje na Ukrajine ma zastihla, keď som sa chystala do nemocnice na cvičenie z chirurgie. Na Instagrame mi začalo vyhadzovať videá priateľov študujúcich medicínu v Kyjeve – neverila som vlastným očiam, keď som sledovala zábery s výbuchmi! Hneď som volala mame, ktorá žije 150 km od Užhorodu. Celá rodina hneď riešila, čo ďalej. Mamka pracuje ako vrchná sestra na internom oddelení v nemocnici a rozhodla sa ostať na Ukrajine, pretože v nemocnici je teraz najviac potrebná, no moja mladšia sestra, sesternice a teta sa rýchlo zbalili a vyrazili k príbuzným do Prahy. V priebehu krátkeho času som potom stretla na hraniciach stovky takýchto ľudí ponáhľajúcich sa do bezpečia,“ hovorí Kateryna.

Ako informuje Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, šokujúce pre ňu bolo stretnúť svoje priateľky z rodného mesta Mižhiria, ktoré utekali z Ukrajiny aj so svojimi psíkmi. Až keď stretla známych ľudí, akoby jej zrazu došlo, čo sa to vlastne deje. Študentka sa na covidovom oddelení v Krompachoch celé mesiace stretávala so smrťou a myslela si, že po tejto skúsenosti už zvládne všetko. „Myslela som si, že som silná, ale toto ma úplne zložilo. Cítim obrovský strach a ani neviem povedať, čoho sa vlastne bojím, či o seba, svoju rodinu, alebo o svoju vlasť. Je to ako hororový film, ale nedá sa vypnúť a netušíme, ako ďaleko to všetko zájde...“

Lekárska fakulta UPJŠ uvádza, že je pripravená pomôcť študentom z Ukrajiny a ich rodinám v tejto ťažkej situácii. Ako konštatuje dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., fakulta je hrdá na svojich študentov, ktorí ukázali veľkú ochotu pomáhať už počas pandemickej situácie a teraz takisto pomáhajú všemožnými spôsobmi v súvislosti s dianím na Ukrajine. Prodekanka pre pedagogickú činnosť prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH iniciovala viaceré stretnutia s ukrajinskými študentmi, aby zistila ich potreby.