Podnikateľ Michal sa vrátil z Ukrajiny v predvečer invázie: Kamaráti mali prísť na dovolenku, teraz sú z nich utečenci!

Svet sa vo štvrtok zobudil do vojny... Z toho, čo sa deje u našich východných susedov, mrazí. Podnikateľ z Popradu Michal (52) sa z Ukrajiny vrátil ešte len v stredu, kedy nič nenasvedčovalo tomu, že nasledujúci deň sa zmení na pochmúrne čierne mraky dymu, nájazdy ruských vojsk a zvuky sirén nad hlavami Ukrajincov.

Jeho priatelia, ktorí mali namierené dovolenkovať na Slovensku, tak budú v skutočnosti utekať pred desivou realitou. Michal je podnikateľ a na Ukrajinu chodí kvôli svojim obchodným aktivitám. „Dnes už tam mám priateľov a známych,“ povedal. Keď z Ukrajiny odchádzal, ani len netušil, aký scenár sa bude písať nasledujúce ráno. „Z Ukrajiny som sa vrátil domov v stredu večer. Keď som odtiaľ odchádzal, nič nenasvedčovalo tomu, čo som vo štvrtok ráno videl v správach,“ pokračoval muž. Situácia, ktorá sa odohráva u našich východných susedov otriasa aj Michalom.

„Som vydesený. Nerozumiem tomu. Je mi veľmi ľúto, čo sa tam deje a verím, že to neprepukne do ešte väčšieho šialenstva,“ povedal zdesene. Za ním išli jeho kamaráti z ukrajinského Charkova, druhého najväčšieho mesta v Ukrajine, kde vo štvrtok podľa informácií televízie Markíza zasiahli bytovku prvé ruské bomby. „Mali tu prísť na dovolenku. Ostali zablokovaní na našich hraniciach. Neviem, kedy sa im podarí prísť, no viem, že už to nie je cesta na dovolenku, ale útek pred vojnou,“ dodal podnikateľ.