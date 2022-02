Problém s diaľničnou známkou riešila po Jánovi aj Zuzana z Bratislavy: Ako reaguje NDS?

Nebol sám! Po tom, čo sme informovali o chybe pri úhrade elektronickej diaľničnej známky u Jána, sa s niečím podobným ozvala aj Zuzana z Bratislavy.

V jej prípade šlo tiež o duplicitnú platbu, no nejednalo sa o zlé zadanie dátumu. "Po úhrade diaľničnej známky mi portál neumožnil ukončiť úhradu po návrate z platobnej brány. Neprišlo potvrdenie o úhrade, a tak som bola nútená celý postup na úhradu opakovať. Druhýkrát mi to zbehlo korektne a potvrdenie prišlo do mailu 1x, do SMS 2x. Napísala som podnet so žiadosťou o preverenie duplicitnej platby a vrátenie prostriedkov na účet," uvádza Zuzana s tým, že sa dočkala rovnakej odpovede ako Ján a za diaľničnú známku tak napokon zaplatila dvakrát.

Ján si kupoval ročnú diaľničnú známku 18.12.2021, no jej platnosť skončila 31.1.2022. Snažil sa ju preto po SMS upozornení o konci platnosti reklamovať. "Až teraz som si všimol, že som si 18.12.2021 zaplatil ročnú známku, ale jej platnosť mi skončila 31.1.2022. Je možné to reklamovať?" adresoval podnet online eznamke začiatkom februára. "Vo Vašom podaní nás žiadate o vykonanie opravy v evidencii úhrady Diaľničnej známky. Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky Čl. V, bod 4) a bod 5) je za realizáciu práve jednej úhrady Diaľničnej známky, ako aj za správnosť poskytnutých údajov zodpovedný výlučne Zákazník. Pravidlá pre opravu chybne zadaných údajov sú stanovené v Čl. V, bod 4). Na základe uvedeného nie je možné Vašej žiadosti o opravu údajov vyhovieť," uvádzalo sa v odpovedi, ktorú nám zaslal. NDS sa k jeho podnetu vyjadrila aj v ďalšom oficiálnom stanovisku.

Reakcia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na podnet ohľadom elektronických diaľničných známok

Predaj diaľničnej známky 2022 začal až 19.12.2021. Ak si zákazník zakúpil diaľničnú známku dňa 18.12.2021 nemohol byť v domnienke, že kupuje diaľničnú známku na rok 2022, pretože tam boli na výber iba diaľničné známky na rok 2021, ktoré boli aj štandardne vyznačené. Ročná diaľničná známka má stále svoje opodstatnenie, napríklad v prípade kúpy diaľničnej známky pre flotilových zákazníkov, kde majú ich flotilové vozidlá jednotný koniec platnosti diaľničnej známky a takýchto príkladov by sme mohli uvádzať viac.

Predaj diaľničných známok sa riadi Zákonom č.488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, pričom platí, že vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať až po zaplatení diaľničnej známky. Podľa Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je za správnosť uvedených identifikačných údajov zodpovedný výlučne zákazník, ktorý má možnosť si zadané údaje skontrolovať a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí podať reklamáciu, respektíve požiadať o opravu, prípadne storno diaľničnej známky. VOP sú k dispozícii na každom predajnom mieste elektronickej diaľničnej známky ale aj na portáli www.eznamka.sk.

Na záver by sme dodali, že rozsah spoplatnených úsekov, typy e-známok ako aj výška úhrady je plne v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR, uviedla Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS.