Statočný čin Róberta a jeho syna Mariána: Zachránili muža z Váhu, iní sa len prizerali!

Neváhali a konali! Dnes už vôbec nie je také samozrejmé, aby niekto nezištne a okamžite pomohol druhému. Otec Róbert (54) a syn Marián (33) pred týždňom zachránili život neznámemu mužovi, ktorý sa topil v ľadových vodách Váhu.

Dvojica, ktorá sa dočkala za statočnosť aj poďakovania od primátora Lipovského Mikuláša, to brala ako úplnú samozrejmosť. Smutné je, že počas boja o život topiaceho sa muža prešli okolo desiatky áut a ľudí bez povšimnutia...

V Palúdzke, mestskej časti Liptovského Mikuláša, sa na moste ponad Váh minulý utorok okolo 11. hodiny predpoludním vyskytol muž v núdzi. Práve v tej chvíli tadiaľ išla autom rodina Richterovcov. „Boli sme na návšteve u svokrovcov, v aute som mal manželku, syna a nevestu. Na moste sme videli muža, ktorý bol za zábradlím. Okamžite sme zastavili, no už sme ho nedokázali zachytiť,“ spomína na záchrannú akciu Róbert (54).

Rýchlo preto utekali dole k rieke. „Syn vbehol do vody, ktorá bola poriadne studená a prúd tam bol mimoriadne silný. Trochu som sa oňho bál, lebo som vedel, že má zapálené šľachy na nohách a keby dostal kŕče, išlo by o život obom. No po chvíli sa mu ho podarilo zachytiť a ťahal ho k brehu. Odtiaľ som mu pomáhal dostať sa z vody. Za pár minút už boli na mieste aj hasiči a záchranka,“ skonštatoval otec Róbert.

Vyťahoval ľudí z auta

Nejde pritom o prvú záchrannú akciu, akú Róbert zažil. Pred dvadsiatimi rokmi na ceste v Poľsku vyťahoval z horiaceho auta ľudí. „Pomáhať druhým by mala byť ľudská samozrejmosť. Práve ľahostajnosť, nevšímavosť a sebectvo sú vlastnosti nehodné ľudí,“ myslí si Róbert.

Svedkom dramatickej akcie bola aj Viktória (37). „Videla som toho pána na moste. Bol to asi päťdesiatnik, slušne oblečený, upravený, s aktovkou cez prsia. Keď som videla, čo sa deje, volala som záchranné zložky a videla som, ako sa dvaja okoloidúci rozbehli topiacemu sa mužovi pomôcť priamo do Váhu. Z ľadovej vody ho vytiahli na breh, kde ho následne prevzali záchranári. Bolo však veľmi smutné vidieť, ako desiatky áut a okoloidúcich úplne ľahostajne prešli okolo,“ podotkla sklamane.

Ako sa nám podarilo zistiť, muž skončil so zlomeninami oboch nôh. Identitu topiaceho sa nepoznajú ani záchrancovia, ba ani primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Ten v pondelok odovzdal otcovi a synovi pamätný list a zlatú plaketu mesta za bezprostrednú pomoc a záchranu ľudského života.