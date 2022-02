Mestský policajt Jakub priniesol do škôl nový šport: Handlovské deti objavujú flag futbal

Handlovské deti objavujú flag futbal. Loptovú hru, ktorá sa vyvinula z amerického futbalu ako jeho bezkontaktná verzia, priniesol do škôl mestský policajt Jakub Čokaši. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Iniciatíva vyšla z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a asociácia amerického futbalu sa k tejto výzve pripojila. Máme za to, že deti treba rozhýbať. Flag futbal je dynamický šport, relatívne nový, neštandardný, takže sa to deťom veľmi páči,“ povedal Čokaši, ktorý sa vo voľnom čase venuje americkému futbalu. Nový šport vyzdvihol i učiteľ telesnej výchovy v Základnej škole Školská Adam Podolan, podľa ktorého je vhodný na rozvoj rýchlosti, dynamiky, sily a reflexov.

Bezkontaktná verzia amerického futbalu sa do škôl dostala prostredníctvom projektu Moduly. "Ide o začlenenie zaujímavých, inovatívnych a inšpiratívnych obsahov do vyučovania telesnej výchovy na prvom stupni ZŠ," priblížila školská metodička Andrea Bacúšan Nevolná.

Do ZŠ podľa nej prídu športové zväzy alebo športové organizácie, ktoré vyučujú telesnú výchovu iným, inovatívnym spôsobom. "V Handlovej sú zapojené všetky tri základné školy. ZŠ Školská a ZŠ Morovnianska cesta si vybrali modul Flag futbal a ZŠ Mierové námestie získala Športovú akadémiu Mateja Tótha. Ministerstvo školstva by do budúcna chcelo z týchto modulov urobiť takzvané e-shopy, aby si škola vedela podobne ako učebnice objednávať aj nejaký modul, na základe ktorého by sa následne aj profilovala škola," doplnila. Flag futbal zo škôl sa presunie do centra voľného času, kde ho budú ponúkať ako jeden z krúžkov.