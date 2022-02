Kostol v Zborove prešiel rozsiahlou rekonštrukciou: Priestory na kultúru i sobáše!

Kostol sv. Žofie v obci Zborov v Bardejovskom okrese prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Obec ho chce využívať na kultúrne účely a budú sa v ňom konať i sobáše. Podľa starostu obce Jána Šurkalu sa počas rekonštrukcie riadili usmerneniami pamiatkarov, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku.

"Je to dané do podoby, ktorá bola v čase postavenia kostola, čo je v prvej polovici 17. storočia. Ide o neskorú renesanciu s niektorými prvkami baroka. V nedeľu 20. marca bude slávnostné otvorenie kostola. Pozývam všetkých na koncert, ale viac-menej asi v online podobe, lebo vtedy ešte asi budú zavedené nejaké opatrenia a pozvaných hostí máme relatívne veľa. Kostol bude slúžiť hlavne na kultúrne účely, čiže na koncerty, výstavy, galérie, divadelné predstavenia a sväté omše počas výročných sviatkov. Presunieme tam aj našu obecnú sobášnu sieň. Budeme tam premietať filmy, čiže bude to mať všestranné využitie na rôzne kultúrne účely," uviedol pre TASR starosta obce.

Náklady na projekt, ktorý je podporený z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020, predstavujú podľa jeho slov viac ako 500 000 eur vrátane takzvaných mäkkých aktivít. "Niečo sa robilo aj na Zborovskom hrade. Samotné stavebné práce týkajúce sa kostola nás vyšli do 400 000 eur," priblížil starosta.

V prvotnej fáze rekonštrukcie počas probatívneho archeologického výskumu boli v kostole podľa jeho slov nájdené fragmenty troch epitafných tabúľ, ktoré zrekonštruujú. "Vo svätyni kostola budú umiestnené tri dosky z čierneho mramoru, na ktorých sú nápisy o ľuďoch, ktorí tam boli pochovaní, čiže grófoch Aspremontovcov a Erdődyovcov," povedal Šurkala. Súčasťou slávnostného otvorenia kostola bude koncert, na ktorom odznie hudba špeciálne zložená na tento účel zborovským rodákom Jaroslavom Janekom. "Pôjde o sláčikové kvarteto a krídlovú trúbku. Následne vystúpi Katka Koščová a náš Matičný spevokol Zborovčan," dodal starosta.